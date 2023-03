Calciomercato Roma, cambio maglia UFFICIALE: l’annuncio social

La Roma sonda il mercato, alla ricerca dei prossimi colpi in entrata. Un obiettivo, oggi, ha annunciato la sua nuova squadra.

È un rebus il futuro di José Mourinho, inquieto a causa del prolungato silenzio dei Friedkin e la fin qui mancata condivisione delle prossime strategie di sviluppo del club. Il direttore generale Tiago Pinto, intanto, ha cominciato a muoversi al fine di individuare i colpi in grado di tranquillizzarlo e convincerlo a restare.

L’obiettivo del direttore generale è quello di potenziare tutti i reparti rosa rispettando, al tempo stesso i paletti economici imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agrement. Per quanto guarda la porta, il nome seguito in rosso nella sua agenda è quello di Guglielmo Vicario diventato uno dei migliori esponenti del ruolo nel panorama calcistico europeo. Il Bayern Monaco, dopo aver preso Yann Sommer, si è tirato fuori ma in corsa resta il Napoli che valuterà le offerte in arrivo per Alex Meret.

Capitolo difesa: un colpo verrà di certo fatto, alla luce delle negative prestazioni offerte da Marash Kumbulla. Pinto è sulle tracce di Perr Schuurs, ambientatosi subito al meglio in Italia e diventato una colonna portante del Torino. I granata lo valutano 30 milioni tuttavia auspicano di poter incassare una cifra superiore viste le tante squadre interessate all’olandese. Possibile l’arrivo di Caglar Soyuncu la cui esperienza al Leicester si concluderà al termine dell’attuale stagione.

Roma, Aouar ha annunciato la sua prossima squadra

A centrocampo il sogno è Luka Modric, impegnato in una complicata trattativa riguardante il rinnovo del contratto. Il Real Madrid non lo ritiene una priorità, con il croato che ha cominciato a guardarsi intorno. Il suo approdo in Italia è comunque complesso: ecco perché Pinto sta battendo piste alternative. Una di queste conduce a Houssem Aouar.

Il classe 1998 non ha voluto prolungare con il Lione e, a partire da luglio, sarà libero di trovarsi a parametro zero una nuova destinazione. Di recente si era parlato di un probabile sbarco all’Eintracht Francoforte ma a smentire le voci in questione ci ha pensato lo stesso calciatore. Il quale oggi, attraverso un post su Instagram, ha annunciato l’intenzione di accettare la convocazione dell’Algeria. Aouar con la maglia della Francia ha giocato soltanto una volta, ad ottobre 2020 in un’amichevole contro l’Ucraina. In seguito, ha fatto fatica ad entrare in pianta stabile nel giro della selezione transalpina. Da qui la decisone di dire addio alla Francia e giurare fedeltà alla nazionale africana. Ora resta da vedere in che squadra giocherà nella stagione 2023/24. La Roma è in corsa.