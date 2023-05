Siviglia-Roma, biglietti distribuiti dalla UEFA: ecco tutte le info per visualizzarli

La UEFA in queste ore ha provveduto a distribuire i biglietti valevoli per la finale di Europa League Siviglia-Roma: come visualizzarli.

Il calendario oggi, alle ore 18, propone la sfida sul campo della Fiorentina. Un match importante in termini di classifica ma in realtà la concentrazione della Roma è interamente rivolta alla finale di Europa League, in programma il 31 maggio a Budapest. Nell’occasione i giallorossi affronteranno il Siviglia dell’ex Erik Lamela reduce dall’eliminazione inflitta ai danni della Juventus.

José Mourinho spera di poter inserire nella lista dei convocati la maggior parte degli elementi della rosa al momento ai box per infortunio. Paulo Dybala, al momento, non è ancora chiaro se riuscirà a recuperare in tempo. La sua guarigione non sta procedendo come sperato ed il mister originario di Setubal, a specifica domanda nel corso del “Media Day”, si è mostrato piuttosto pessimista in merito alla possibilità di riaverlo in piena forma.

Incerta pure la presenza di altri due giallorossi, ovvero Rick Karsdorp e Leonardo Spinazzola. L’olandese e l’ex Juventus hanno continuato a lavorare a parte, seguendo una tabella di lavoro personalizzata. Entrambi contano di esserci nella gara attesa nella capitale ungherese ma tutto dipenderà dall’esito degli esami strumentali a cui si sottoporranno più avanti. L’attesa in città, nel frattempo, è alle stelle con molti tifosi che si stanno preparando alla storica trasferta.

Siviglia-Roma, distribuiti i biglietti

La Uefa in queste ore ha provveduto a distribuire i biglietti ai tifosi che sono riusciti ad acquistarli. Visualizzarli è semplice: basta scaricare la app “UEFA Mobile tickets, inserire la propria e-mail, copiare ed incollare il codice di verifica e conservare (keep) il tagliando inserendo i dati personali.

“Se ne possiedi più di uno – si legge nell’avviso pubblicato sul sito della Roma – trasferisci gli altri biglietti alle altre persone del tuo gruppo, oppure conservali e inserisci i dati dei tuoi amici nella app. L’inserimento dei dati personali degli utilizzatori è un passaggio obbligatorio e le informazioni devono corrispondere al documento d’identità che porti con te il giorno della partita”. Tutti i soggetti, al momento dell’ingresso nello stadio, saranno sottoposti a controlli e non saranno accettati screenshot dei preziosi biglietti. La Roma si prepara al grande evento. In palio non c’è soltanto la possibilità di alzare al cielo un altro trofeo dopo la Conference League e arricchire così la bacheca, ma anche di conquistare il pass per la Champions 2023/24.