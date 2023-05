Siviglia-Roma, fisioterapia e allenamento per Dybala: le ultime

Roma, le ultime su Dybala a quattro giorni dall’appuntamento dell’anno contro il Siviglia. Ecco come sta il 21 di Mourinho.

Manca ormai sempre meno alla sfida destinata a rappresentare l’appuntamento più nobile e importante di questa stagione e, più in generale, del recente passato capitolino. A circa un anno dalla finale di Tirana, gli uomini di Mourinho sono attesi dagli almeno 90 minuti contro il Siviglia, in una Budapest pronta ad ospitare una gara tra la squadra di uno degli allenatori più vincenti al mondo e una compagine storicamente abituata ad arrivare fino in fondo a questa competizione continentale.

Dubbi e incertezze, insomma, come in ogni finale, stanno contraddistinguendo questi giorni antecedenti il 31 maggio, non poco ricchi di impegni e, soprattutto, rappresentanti in questo momento occasione per ben gestire energie e risorse in un campionato non ancora concluso ma da almeno un mese affrontato dai giallorossi con un occhio di riguardo al percorso continentale.

Proprio nella giornata della penultima sfida di Serie A, contro la Fiorentina, sono arrivati aggiornamenti di non poco conto sulle condizioni di Paulo Dybala, di fatto a mezzo servizio e quasi mai più impiegato da Mourinho dopo la prestazione decisiva contro il Feyenoord.

Siviglia-Roma, gli ultimi aggiornamenti su Paulo Dybala

Sottolineare l’importanza e le qualità de la Joya risulterebbe certamente scontato e pleonastico, così come l’impatto che queste potrebbero avere in una gara delicata e cruciale come quella di mercoledì prossimo. Alle difficoltà muscolari che da sempre perseguitano il 21 si sono aggiunte in queste settimane quelle legate ad una caviglia sottoposta a terapie continue e monitoraggi dopo l’intervento killer di Palomino in Atalanta-Roma.

Da quel momento, Paulo non è riuscito più a trovare la condizione ottimale ed è stato risparmiato anche nel doppio impegno con il Leverkusen in vista di un ipotetico approdo in finale. Le parole di Mourinho dopo la sfida con la Salernitana non avevano certamente tranquillizzato i tifosi ma gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport permettono di far registrare qualche passo in avanti.

Dybala ha svolto un allenamento individuale a Trigoria, quest’oggi, oltre che alla fisioterapia. La caviglia sta migliorando, rispetto ad una diminuzione del dolore che lascia quantomeno sperare in una presenza in quel di Budapest. In questa direzione anche l’annuncio di Tommaso Turci ai microfoni Dazn. “Pellegrini è rimasto a casa in maniera preventiva mentre la situazione Dybala è più complicata. Nelle ultime ore filtra però ottimismo tra staff e giocatori: sarà in panchina e non è escluso possa giocare diversi minuti, forse più di una mezzora. Accusa ancora dolore nel calciare dopo la botta subita dopo l’intervento di Palomino ma il piano tattico di Mourinho prevede certamente la sua presenza“.