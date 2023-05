Addio Mourinho, Pochettino è pronto: ha già firmato

Addio Mourinho, firma UFFICIALE in Premier League: fuori una. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il periodo attuale dei giallorossi, come sovente evidenziato, impone di restare concentrati su un presente che non poca ingerenza potrebbe avere ai fini delle valutazioni di questa stagione e, più in generale, delle scelte future che attendono proprietà e dirigenza capitolina. Indipendentemente da ciò che accadrà mercoledì, ai piani alt di Trigoria saranno con ogni probabilità condotte attente e calibrate valutazioni, finalizzate al migliorare gli aspetti perfettibili e affrontare le non poche problematiche che hanno toccato il mondo giallorosso nel corso di questo biennio con Mourinho.

La posizione del mister portoghese, inoltre, rappresenta sicuramente uno dei nodi principali da sciogliere, alla luce di un contratto in scadenza nel 2024 che sembrerebbe, comunque, non dare le giuste garanzie a chi aneli ad una sua permanenza anche in vista della prossima stagione. Se a ciò si aggiungono le diverse e intriganti situazioni sulle panchine europee, si comprende bene come il nome di José possa fare gola all’élite del calcio continentale, in nome di un walzer di allenatori che potrebbe appunto coinvolgere un top di questa categoria professionale.

Futuro Mourinho, ‘salta’ il pericolo Chelsea: Pochettino ha firmato

Capelli bianchi a parte, Mourinho non ha mai nascosto la sua vivezza e la sua passione per una professione che da circa due decadi svolge ai massimi livelli e con una fame di vittoria che non ha mai smarrito, come emerso anche in questo biennio capitolino, catalizzato da una vittoria europea lo scorso anno e adesso in attesa di un responso mercoledì sera che tante ingerenze potrebbe avere per l’onore e il palmares della Roma, impattando altresì anche sulle possibili evoluzioni relative al rapporto tra Mourinho, Pinto e i Friedkin.

Esternazioni non sempre morbide verso la società o la lunghezza di una rosa hanno allarmato nel recente passato la piazza, ben consapevole dell’importanza che un tecnico del genere potrebbe continuare ad avere all’ombra del Colosseo. In tale direzione, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Premier League, dalla quale erano giunte voci su potenziali avances sin da inizio anno.

In particolar modo, un terzo ritorno al Chelsea aveva rappresentato uno degli scenari in grado di preoccupare maggiormente i tifosi. Su tale fronte, Talk Sport riferisce però di una firma importante e che permette di depennare il nome di uno dei diversi club interessati potenzialmente anche allo Special One. Ci riferiamo, appunto, ai Blues, reduci in quest’ultimo anno da importanti cambiamenti societari e investimenti miliardari, fin qui fallimentari sotto la gestione Potter.

Dopo provini e candidature non troppo brevi, a Londra hanno deciso di puntare su Mauricio Pochettino, ex PSG e Tottenham che ha in queste ore apposto la propria firma sul contratto triennale del Chelsea, sottoscritto in presenza del proprio assistente, Jesus Perez, e di tutto il suo team. Fuori una, dunque, tra le pretendenti all’ingaggio di Mourinho, il cui futuro resta comunque tutto da scrivere.