Calciomercato Roma, erede Mourinho: candidato in Serie A

Calciomercato Roma, la società ha già in mente una lista di eredi di Mourinho: tra di loro a sorpresa un nome dalla nostra Serie A

La stagione della Roma volge al termine e i dubbi dei tifosi giallorossi continuano ad aumentare. La finale in arrivo tra pochi giorni non può passare in secondo piano, soprattutto vista le innumerevoli difficoltà che la squadra ha dovuto superare per arrivarci, in particolare la delicata situazione legata agli infortuni.

In un momento difficile è salito in cattedra José Mourinho, che ha saputo dare le giuste motivazioni ai suoi ragazzi, facendoli rendere ben oltre il 100% per riuscire a centrare l’obbiettivo. Questo spirito di sacrificio, questa abnegazione in favore del collettivo hanno fatto si che i sogni dei tifosi si trasformassero in realtà, e tra soli 3 giorni, ovvero il 31 maggio la Roma disputerà la seconda finale europea consecutiva.

Grandi meriti ai ragazzi, ma indubbiamente c’è la mano di un maestro come Mourinho, ecco perché un suo possibile addio a fine stagione potrebbe “distrarre” i tifosi dalla finale. La società però non vuole farsi cogliere impreparata e pare aver già messo gli occhi su quello che potrebbe essere il suo sostituto.

Calciomercato Roma, in lizza Gasperini come erede di Mourinho

Ad oggi non ci sono ancora certezze riguardo il futuro dello Special One. Il portoghese ha un contratto che lo lega alla Roma almeno fino alla prossima stagione, tuttavia le voci su un suo possibile addio non cessano, soprattutto visto l’interesse di alcuni top club europei, che potrebbero farlo vacillare dal continuare qui la sua carriera.

I dubbi del mister sarebbero riguarderebbero principalmente il mercato, dove la società può muoversi si, ma con parecchi limiti visti i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. Ecco perché nell’attesa che tutto venga chiarito la società non può permettersi di stare con le mani in mano, ed avrebbe già individuato uno dei possibili sostituti, che arriva dalla nostra Serie A.

Stiamo parlando di Giampiero Gasperini, ormai probabile ex Atalanta, che sta cercando una nuova sistemazione dopo le parole di addio dell’ultima conferenza stampa, in cui ha ammesso di avere più di qualche diatriba con la società bergamasca.

Il suo nome è stato accostato anche al Napoli per il post Spalletti, ma al momento non ci sono notizie ufficiali riguardanti una trattativa tra le parti, così come confermato da “Calciomercato.com” che ha riportato la notizia dell’imminente addio del tecnico.