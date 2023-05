Mourinho-Zidane, giù il sipario: cifre ufficiali

Nonostante la stagione della Roma non sia ancora finita, le voci riguardanti il futuro di José Mourinho continuano a tenere banco. L’indizio dei bookmakers.

Archiviata la sconfitta subita in rimonta contro la Fiorentina, per la Roma di José Mourinho è già tempo di proiettare le proprie attenzioni in vista dell’impegno stagionale più importante. Manca sempre meno, infatti, al fischio d’inizio della finale di Europa League con il Siviglia, vero e proprio turning point del 2023.

Nel frattempo a calamitare l’attenzione mediatica sono stati anche gli spifferi riguardanti il futuro di José Mourinho. Lo “Special One” – che ha messo sempre la Roma in cima alla lista delle sue priorità – è stato accostato con una certa insistenza a diversi club in giro per l’Europa. Nelle ultime ore il Psg sarebbe ritornato in maniera decisa alla carica, alla luce dell’esonero sempre più incombente di Galtier. Quello del tecnico lusitano – legato ai giallorossi da un contratto in scadenza il prossimo anno – non è comunque il solo profilo finito nei dossier dei parigini che, non a caso, hanno provato a valutare anche la fattibilità dell’operazione Luis Enrique, in orbita Napoli.

Da Mourinho a Zidane: l’opzione Real prende quota

Un gioco a scacchi che avrà in Zidane – tra le altre – una pedina da non trascurare. Zizou, infatti, piace e non poco sia al Real Madrid che al Psg, le due squadre alle quali direttamente od indirettamente è stato accostato anche Mourinho. Al netto delle chances importanti che lo “Special One” rispetti in toto il suo contratto con la Roma, i bookmakers si stanno letteralmente sbizzarrendo nel designare l’eventuale prossima squadra di Mou.

A tal proposito occhio alle quote bancate dal sito specializzato oddschecker, secondo cui il candidato più autorevole a prendere eventualmente il posto di Ancelotti è Raul (quota 4). Va detto che l’ex allenatore di Napoli e Milan in più di una circostanza ha dichiarato di essere intenzionato a restare ancora per un’altra stagione, avendo avute le giuste garanzie da Florentino Perez. Tuttavia i prossimi giorni contribuiranno a diradare i dubbi rimasti e nel novero dei possibili sostituti di “Re Carlo” figurano anche i profili di Zidane e Mourinho. Il binomio Zidane-Real paga 6 volte la posta, mentre un possibile ritorno di Mou alle Merengues è quotato a 7.50. Staremo a vedere cosa succederà.