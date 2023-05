Roma, scadenza prorogata per Ancelotti: c’è anche Mourinho

Mourinho-Ancelotti e quella proroga che ha ritardato la decisione. C’è anche l’allenatore della Roma in lista: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come sovente evidenziato, numerosi aspetti andranno affrontati e limati ai piani alti di Trigoria nel corso delle prossime settimane e, più precisamente, quando la Roma potrà essere ben consapevole degli obiettivi raggiunti al termine di un campionato che ha fin qui visto Pellegrini onorare il percorso europeo ma incontrare difficoltà reiterate in Serie A, non solo per demeriti propri. L’incertezza circa la capacità di raggiungere determinati traguardi impedisce di comprendere quale possa essere il futuro di giocatori e dello stesso allenatore.

Più in generale, va detto che nel prossimo futuro diverse decisioni attendono il mondo capitolino su questioni di primaria importanza. Al di là di un calciomercato che infiammerà anche i tifosi della Roma, va evidenziato come la preoccupazione attuale, dopo la finale con il Siviglia, continui ad essere il futuro di un Mourinho che, seppur legato contrattualmente ai Friedkin fino al 2024, potrebbe interrompere il proprio rapporto anzitempo. Molto dipenderà da discussioni di fine anno con proprietà e dirigenza, oltre che dal responso atteso dopo gli almeno 90 minuti in Ungheria nella giornata di mercoledì.

Mourinho-Ancelotti e quella scadenza prorogata: il Brasile non dimentica lo Special One

Per un nome importante e altisonante come quello del portoghese, non mancheranno certamente le pretendenti, ben consapevoli del valore e del palmares di un personaggio ricco di storia e carisma, risultato fin qui decisivo per accelerare un percorso di crescita all’interno di un club che ha cercato sin dall’approdo dei Friedkin di rilanciarsi verso mete e obiettivi di spessore.

I possibili scenari in casa Roma restano numerosi e, gran parte di questi, si intersecano anche con la posizione del tecnico, finito in questi mesi nel mirino di tanti club europei quali PSG o Chelsea, oltre che della Nazionale brasiliana. Il suo nome è stato accostato per la prima volta ai verdeoro dopo l’addio di Tite a Neymar e connazionali, al termine di un Mondiale rivelatosi meno felice del previsto.

La pista sudamericana sembrava però essersi raffreddata nel corso di questi mesi, alla luce della priorità Ancelotti nata in seno alla programmazione di Ednaldo Rodrigues. Il presidente della CBF considera l’ex Napoli una priorità e non è un caso che abbia deciso di prorogare la scadenza inizialmente fissata al mese di maggio per la scelta del nuovo CT. Ricordando anche le parole di Ancelotti nei giorni successivi al rotondo scacco contro il Manchester City, dopo il quale Carlo si è detto intenzionato ad onorare il contratto fino al 2024, il The Athletic non ha dimenticato il nome di Mourinho.

Anche l’attuale mister della Roma, stando a quanto si legge, sarebbe infatti ancora nella lista degli allenatori graditi alla Federazione. Insieme a lui, anche Jorge Jesus del Fenerbahce, Fernando Diniz del Fluminense e Abel Ferreira del Palmeiras.