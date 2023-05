Siviglia-Roma, Mourinho sorride: doppio recupero

Siviglia-Roma, Mourinho può sorridere in vista della finale di Budapest: doppio recupero ed entrambi saranno in campo contro il Siviglia

Simo a pochi giorni dalla storica finale di Budapest ed il clima di ansia ed incertezza ormai lo si può percepire nell’aria. L’intera città aspetta con trepidazione quella che è senza dubbio la sfida più importante della storia recente della Roma, ed i tifosi sono ancora alla disperata ricerca di un biglietto per assistere al match.

In molti, mossi dalla disperazione, hanno acquistato un biglietto per la partita senza prima organizzare la trasferta, cosa che ha portato poi molti gruppi a partire addirittura in macchina, per un viaggio di oltre 2.500 chilometri, mossi unicamente dalla passione per questi colori.

I calciatori purtroppo rischiano di non arrivare al massimo alla finale, a causa dei tanti impegni ravvicinati che potrebbero averli affaticati e non poco. Un plauso va dunque riconosciuto all’allenatore José Mourinho, che ha avuto il coraggio di rinunciare a molti titolari per preservarli per questa partita, seppur compromettendo il percorso in campionato, dove però il quarto posto sarebbe risultato comunque difficilmente raggiungibile.

Arrivano buone notizie per i tifosi, perché nonostante tutto in vista della finale Mourinho potrà contare su due elementi imprescindibili per la rosa, e che saranno dunque in campo a Budapest il 31 maggio.

Siviglia-Roma, Mourinho può sorridere: doppio recupero in vista di Budapest

Nell’ultimo mese la lista degli infortunati in casa Roma si è allungata di settimana in settimana. Questo aveva fatto preoccupare e non poco sia i tifosi che José Mourinho che pensavano di dover affrontare la formazione andalusa non al meglio delle condizioni.

In particolare a preoccupare era la forma fisica di Chris Smalling, Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola. L’inglese è tornato di recente in campo, in modo tale da mettere minuti nelle gambe proprio in vista della finale, diverso invece è il discorso per i suoi compagni di squadra.

Dybala ha dimostrato una condizione precaria per l’intera stagione, tuttavia quando impiegato il suo apporto è stato fondamentale per raggiungere la finale, ecco perché la sua sarebbe un’assenza pesantissima per i giallorossi.

Lo stesso vale per Leonardo Spinazzola, l’esterno italiano ha accusato alcuni fastidi nelle ultime settimane ed anche la sua presenza sembrava poter essere a rischio per il match contro il Siviglia. Entrambi però dovrebbero partire dalla panchina, per aiutare la squadra a partita in corso, in modo tale da poter sfruttare al meglio la loro imprevedibilità, ma soprattutto perché potrebbero essere fondamentali in caso di supplementari e/o rigori.