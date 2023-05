Calciomercato Roma, addio annunciato e rinforzo gratis: c’è anche il Milan

Calciomercato Roma, nuova insidia Milan per il rinforzo a costo zero. Sfida iniziata in Serie A, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Al netto della consapevolezza di dover attendere almeno due giorni per ponderare i primi responsi in casa giallorossa, va evidenziato come numerosi club italiani e non solo siano già proiettati a quella che sarà l’organizzazione della prossima stagione, forti di una strada già segnata e che, invece, dipenderà in casa giallorossa soprattutto dagli almeno novanta minuti di Budapest. Questi, a detta di Mourinho, saranno affrontati con il solo fine di provare a rimpinguare per il secondo anno di fila la bacheca capitolina.

Inutile però nascondere come, soprattutto tra gli alti piani dirigenziali, la partita in Ungheria assumerà una valenza a dir poco cruciale anche ai fini di un apparecchiamento della prossima stagione, alla luce delle implicazioni economiche che il trionfo nella competizione UEFA potrebbe sottintendere sia per il Siviglia che per la Roma, ambedue consapevoli di potersi giocare l’approdo in Champions nella fascinosa sfida tra Mourinho e Mendilibar.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per Tielemans

Da quest’ultima sarà possibile comprendere quanto e quale margine di manovra sarà garantito a Pinto e colleghi nel corso dei prossimi mesi. Come accaduto negli ultimi anni, infatti, la Roma vedrà una stretta ingerenza degli eventuali introiti Champions sul modus operandi del club, nell’ultimo biennio rimasto senza quella linfa economica garantita dall’approdo alla massima competizione UEFA, adesso passante unicamente per Roma-Siviglia.

Proprio mentre in casa giallorossa si vive dunque con fermento l’attesa, in tante altre piazze e società vi è già abbastanza consapevolezza circa la strada da seguire. In particolar modo, si legga in tale ottica quanto riferito da Radio Rossonera circa l’interesse del Milan per un giocatore da non poco tempo finito anche nel mirino della Roma. Ci riferiamo a Youri Tielemans, rappresentante attualmente una delle occasioni di mercato più importante, alla luce di una scadenza contrattuale il prossimo mese e di una retrocessione del Leicester che gli impedirà di continuare con le Foxes.

Dopo la vittoria contro la Juventus, Maldini e Massara hanno incassato in modo ufficiale la consapevolezza di partecipare alla prossima Champions League, guardandosi intorno ai fini di un miglioramento di una rosa che è apparsa comunque non poco perfettibile. Tielemans, che per età, condizioni contrattuali ed economiche rappresenterebbe un ingaggio perfetto per il club dei Friekdin, è dunque destinato a finire al centro di una vera e propria contesa che attualmente riguarda Roma e Milan ma che potrebbe vivere nuovi ribaltoni e inserimenti già nelle prossime settimane.