Calciomercato Roma, assalto a Firmino: decide l’Europa League

Calciomercato Roma, asta aperta per Firmino, nel mirino non solo dei giallorossi ma di molti club. Pinto vuole il colpaccio a zero. Decide l’Europa League

Sì, c’è di mezzo una finale da giocare. Che decider il futuro della Roma e che indirizzerà le scelte della società per la prossima stagione. Perché dopo il match di Budapest non si deciderà solamente il futuro di Mourinho, ma si decideranno anche le scelte di mercato di Pinto.

Vincere l’Europa League significherebbe andare in Champions League in prima fascia. Con annessi introiti clamorosi per il club e con annesse altre possibilità di giocare per un trofeo. Insomma, aprirebbe degli scenari incredibili dentro Trigoria e questo sappiamo benissimo quello che vuole dire: riuscire, intanto, a tenere i big della rosa rispedendo indietro tutte quelle offerte che potrebbero arrivare nel corso della prossima estate, ma soprattutto pensare a degli innesti di valore, anche a parametro zero, che possono fare la differenza.

Calciomercato Roma, è asta per Firmino

E un innesto di valore, a parametro zero, anche in vista di un possibile addio di Abraham che ha deluso, quest’anno, tutte le aspettative, soprattutto in termini realizzativi, potrebbe sicuramente essere Firmino, attaccante brasiliano in scadenza di contratto con il Liverpool che già in diverse occasioni è stato accostato alla Roma.

A rilanciare la notizia, proprio in questi minuti, ci ha pensato il giornalista Ekrem Konour, che mette anche i giallorossi in lista. Certo, Pinto dovrebbe fare un vero e proprio colpo da manuale per riuscire a portare a casa le prestazioni del centravanti verdeoro, visto che su di lui sono anche Arsenal, Milan, Inter, Barcellona, Atletico e Real Madrid. Insomma, la cremé del calcio europeo più le italiane, tutte attirate dalla possibilità di prendere un giocatore senza versare un euro nelle casse di nessun club.