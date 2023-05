Calciomercato Roma, scippo Dybala dopo la finale: Monchi ha deciso

Calciomercato Roma, il futuro di Dybala dipende anche dalla finale con il Siviglia. E non solo per la Champions League dei giallorossi.

Questi ultimi sanno di giocarsi tantissimo negli almeno novanta minuti di Budapest, destinati ad essere contraddistinti da un insieme di emozioni che abbraccia la consapevolezza di essere arrivati al secondo impegno di gala in campo europeo, dal quale potrebbero dipendere le sorti delle imminenti scelte societarie su plurimi fronti. Il mancato approdo alla Champions League tramite il campionato acuisce certamente l’attesa e l’importanza degli almeno novanta minuti in Ungheria, dai quali potrebbero arrivare sentenze destinate ad abbracciare anche le possibili uscite o entrate in casa giallorossa.

Indipendentemente dall’esito di mercoledì, alcuni accorgimenti saranno certamente ponderati ai piani alti di Trigoria, restando ovviamente nel rispetto delle condizioni economiche imposte ai Friedkin e, più in generale, delle possibilità di un club che ha fin qui cercato di coniugare l’anelito alla vittoria con l’osservazione delle limitazioni imposte dal FFP alla nuova società texana. Ciò non ha comunque impedito di allestire squadre importanti, come testimoniato dall’ingaggio di giocatori come Dybala o Wijnaldum, approdati a condizioni convenienti ma, proprio in nome del proprio status, circa i quali andranno condotte valutazioni per valutarne la fattibilità di permanenza.

Calciomercato, Siviglia-Roma può valere il futuro di Dybala: ecco perché

A tenere col fiato sospeso, Mourinho a parte, è proprio il destino di Paulo Dybala, fino a questo momento al centro di attenzioni e attese alla luce di quella gestione delle problematiche fisiche orientata in queste settimane al renderlo disponibile per la grande partita di Europa League contro il Siviglia. Proprio relativamente a quest’ultima, però, arrivano dalla Spagna indicazioni che lasciano trapelare come la gara ungherese possa avere un certo impatto anche sul futuro della stessa Joya.

Quasi dal giorno del suo approdo, nella Capitale si è iniziato a temere il possibile addio da uno dei giocatori più forti che siano passati per questo club nel corso del recente passato. Questo in nome di un’interdipendenza immediatamente nata con Mourinho e della volontà di Paulo di non rinunciare per troppo tempo al disputare la Champions League. Clausola e Mourinho a parte, El Gol Digital evidenzia come però l’ex Juventus possa approdare al Siviglia.

Fattore discriminante sarà proprio la sfida tra José e Mendilibar: in caso di vittoria, gli spagnoli si garantirebbero un approdo alla massima competizione Uefa che porterebbe non poca linfa economica nelle mani di Monchi.

La non graditissima vecchia conoscenza giallorossa avrebbe individuato nel 21 della Roma il rinforzo ideale, rappresentante il valido rimpiazzo ad un Suso giunto in un momento importante e brillante della propria carriera e che, a detta del direttore sportivo dei lusitani, garantirebbe ulteriori incassi per finanziare il grande colpo argentino. Ulteriore pepe, dunque, su una gara per la quale sempre meno e rispetto alla quale aumenta sempre di più l’ansiosa attesa.