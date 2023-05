Calciomercato Roma, vicolo cieco Friedkin e il passato che ritorna

Due giorni alla finale di Europa League. Due giorni alla partita più importante dell’anno perché la Roma, da un poco di tempo, ha ormai deciso di puntare tutto su questa manifestazione. Con rischi annessi.

Poi sarà il momento, in ogni caso, di iniziare a programmare il futuro. Un futuro con o senza Mourinho. Ancora infatti non si sa quello che farà il portoghese, anche se le sensazione sono quelle di un lungo addio.

A cercare di prevederlo, quel futuro, ci ha pensato questa mattina “Il Domani” in edicola. Più che altro, a dire il vero, ha fatto capire ai Friedkin che forse non è il caso di lasciarlo andare così facilmente lo Special One. Perché qualora dovesse vincere la Coppa, la seconda di fila nella Capitale, riportando la Roma, di nuovo, sul tetto d’Europa, nessuno si schiererebbe dalla parte della proprietà che ha deciso dal momento in cui si è insediata di aver un atteggiamento quasi di basso profilo. Quindi un’altra Coppa, titola il giornale, metterebbe nei guai Friedkin. Incredibile ma vero.

Mourinho entra nella testa dei suoi uomini che sappiamo benissimo andrebbero in guerra per lui e con lui. Lo ha dimostrato in tutte le squadre dov’è andato, e lo sta dimostrando anche a Roma. Quindi il rischio – si legge ancora – che i Friedkin possano prendere la discesa così come successo con la proprietà precedente, quella Pallotta, è alto. Una Coppa voluta ma che potrebbe anche segnare un punto di non ritorno, soprattutto se alla fine di Budapest non arrivi una macchina targata Psg – così come successo con l’Inter quando arrivò quella del Real – lasciando i giocatori dentro a festeggiare e Mou pronto a prendersi un’altra panchina.

Difficile in questo caso possa andare realmente in questo modo, anche perché domenica ci sarà comunque un’altra partita, l’ultima di campionato. E vuoi o non vuoi Mourinho, anche se in tribuna visto che sarà squalificato, ci sarà. Ovviamente.