Erede Mourinho, dimissioni shock dopo il trionfo

Addio Mourinho, se lo Special One dovesse lasciare la Roma allora ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma. Sì, sta succedendo un terremoto in Germania

Addio immediato dopo la vittoria dello scudetto. Incredibile quello che potrebbe succedere. E no, non parliamo di Spalletti, che ormai è l’ex allenatore del Napoli dopo che De Laurentiis lo ha detto chiaramente ieri sera, ma di Tomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, che ha vinto la Bundesliga due giorni fa. E che si è seduto sulla panchina dei bavaresi solamente alla fine di marzo, prendendo il posto di Tuchel.

A parlane e Dietmar Hamann, che nelle sue parole, riportato dal Daily Mail, e confermate anche da Erik Maijer, spiega che Tuchel potrebbe salutare immediatamente. Anzi, il secondo, svela che questo addio potrebbe esserci già nella giornata di oggi, per quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione dentro il Bayern, visto che subito dopo l’undicesimo scudetto di fila conquistato sabato scorso, ha licenziato Kahn e Salihamidzic.

Addio Mourinho, anche Tuchel torna in corsa

Un ribaltone clamoroso quindi, con Tuchel che si potrebbe trovare senza squadra dopo soli due mesi, e lo dovrebbe fare di sua spontanea volontà, quindi con delle dimissioni. Di certo il suo lavoro in questo periodo ha lasciato a desiderare, visto che è stato eliminato sia dalla Champions League che dalla Coppa di Germania e lo scudetto lo ha vinto solamente grazie allo psicodramma del Borussia Dortmund, che ha fermato il Mainz sabato scorso.

Ma il futuro di Tuchel potrebbe essere in Italia? In passato il tecnico è stato accostato non solo alla Juventus ma anche alla Roma. Ma potrebbe anche prendere chissà, la strada di Napoli, con De Laurentiis che ci potrebbe fare un pensiero qualora non riuscisse ad arrivare a Luis Enrique, che è l’obiettivo principale del tecnico del Napoli. E chissà, magari anche per il dopo Mourinho in casa Roma i Friedkin ci potrebbero pensare. Sarebbe anche lui un nome importante, uno di quelli pesanti, che di certo per personalità potrebbero prendere il posto dello Special One.