Juventus, accordo per patteggiamento e nuova classifica: c’è la data

Processo Juventus, accelerazione nel secondo filo di inchiesta che tocca il club bianconero. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Dire che la Juventus abbia vissuto un anno particolare e singolare risulterebbe quantomeno pleonastico, alla luce di fatti evidenti che hanno contraddistinto il cammino degli uomini di Allegri da inizio campionato fino alla sua conclusione. Indipendentemente dai risultati ottenuti sul campo, a far discutere nel corso di questi mesi sono state anche le attese, seguite da decisioni, nuove procrastinazioni e ribaltoni, che hanno fatto da filo rosso all’interno del club piemontese.

Inevitabile, dunque, l’ingerenza di tali aspetti anche sul rendimento di Di Maria e colleghi, trovatisi in una situazione singolare e ‘meritatisi’ anche la comprensione di Mourinho, dettosi lo scorso lunedì dispiaciuto per i professionisti bianconeri che hanno dovuto ricevere lo scotto per colpevolezze riguardanti i piani alti e che hanno avuto invece impatto anche su questioni squisitamente legate al terreno di gioco.

I punti salienti di tali evoluzioni possono riassumersi al 20 aprile e al 22 maggio: sette giorni fa, infatti, è arrivata la seconda sentenza che ha sottratto nuovamente dieci punti alla Juventus, dopo la restituzione dei quindici avvenuta nella stessa giornata di Roma-Feyenoord, nell’ultima settimana di aprile.

Juventus, nuova penalizzazione o maximulta: si decide domani

Al netto di una chiosa stagionale ormai prossima e di una consapevolezza di aver dovuto dire addio, dopo il poker di Empoli, ad una Champions League che Allegri ha sempre evidenziato di aver ottenuto sul campo, va evidenziato come non poche novità potrebbero ulteriormente attendere i bianconeri.

In particolar modo, sarebbe stato raggiunto in queste ore un accordo tra la Juventus e la Procura Federale relativamente al secondo filone del processo, quello legato alla doppia manovra stipendi e i rapporti con agenti, oltre che le sospette partnership con altre società. Anticipata di quindici giorni circa, dunque, una sentenza inizialmente prevista il 15 giugno.

Nelle prossime ore si comprenderanno le nuove ripercussioni ma ad oggi la direzione sembra andare verso una multa con leggera ed ulteriore penalizzazione. In quest’ultimo caso, la Juventus potrebbe vedersi esclusa da ogni competizione UEFA ma non è nemmeno da considerare del tutto scartata la maximulta, evitando in tale modo lo scenario appena prospettato.