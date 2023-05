Calciomercato Roma, firma UFFICIALE e Abraham sbloccato: è già successo

Calciomercato Roma, addio Abraham e decisione già presa. Ci sono anche Osimhen e Lautaro Martinez.

I nodi da sciogliere in vista di un futuro che si presenta oggi enigmatico e coperto da un’attenzione massimale per il presente restano certamente numerosi. Questo alla luce dei plurimi incastri e altrettante decisioni che andranno ponderate ai piani alti di Trigoria ai fini di una crescita della squadra e del club sulla falsariga di quanto accaduto fin qui. Come sovente evidenziato, buona parte delle decisioni future passerà anche da quanto raccolto nel corso di questa stagione, circa la quale si attende ancora il responso più importante e potenzialmente in grado di fungere da spartiacque sotto numerosi punti di vista.

La finale con il Siviglia avrà infatti importanti ingerenze sulle programmazioni estive, alla luce delle valutazioni che essa comporterà nonché dell’impatto economico che potrebbe avere, alla luce dell’accesso diretto in Champions League garantito alla vincitrice della seconda competizione europea per importanza. Indipendentemente dagli esiti, però, ai piani alti di Trigoria saranno ponderate con ogni probabilità importanti decisioni, su plurimi fronti. Tra i vari, anche i discorsi legati al futuro di Tammy Abraham paiono destinati ad essere al centro dell’attenzione.

Calciomercato Roma, Abraham al Chelsea grazie a Pochettino: ecco come

Il rendimento dell’ex Chelsea non è stato fin qui dei migliori e, soprattutto, ha visto il numero 9 assestarsi su livelli ben lontani da quelli dello scorso anno, quando era riuscito a ricucirsi immediatamente la fiducia e l’appoggio di una piazza che ha dovuto dimenticare brevemente uno degli attaccanti più importanti del proprio recente passato quale Edin Dzeko.

Se a ciò si aggiunge che alla tenacia e alla professionalità di Belotti non hanno fatto seguito proporzionati livelli realizzativi da parte del Gallo, si comprende bene come importanti movimenti potrebbero prossimamente riguardare un attacco che, Dybala a parte, non ha garantito alla Roma quel rendimento necessario per lottare con più veemenza sia in campionato che, parallelamente, in Europa League.

Proprio su Abraham potrebbero giungere delle novità prossimamente, grazie alla firma ufficiale di Mauricio Pochettino con il Chelsea che destina l’ex Tottenham e PSG su una panchina che ha vissuto non pochi ribaltoni nel corso di questi mesi. In casa Blues hanno da tempo messo gli occhi su due top della Serie A, quali Lautaro Martinez e Osimhen ma avrebbero già deciso di non voler prendere parte ad aste superiori ai 100 milioni.

Qualora nessuno di questi due scenari risultasse concretizzabile, un possibile ritorno sulle tracce di Abraham è tutt’altro che da escludersi, alla luce della clausola di recompra garantita al Chelsea due anni fa e rispetto alla quale potrebbero chiedere uno sconto legato alle dette prestazioni non brillantissime. Elemento chiave, infine, potrebbe essere proprio la volontà di Pochettino, estimatore di Tammy già da tempo e, in particolar modo, dal 2018, quando aveva individuato in lui il degno erede di Kane al Tottenham.