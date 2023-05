Calciomercato Roma, se ne va al Bayern: lo ha già detto ai compagni

Calciomercato Roma, i primi contatti col Bayer Monaco sono stati positivi. E lui ha già avvertito i compagni di questo interesse. Ecco quello che potrebbe succedere

Non solo l’Atletico Madrid. Ieri infatti si parlava di un’accelerazione da parte della squadra di Simeone per il giocatore che si libererà a parametro zero. Ma anche il Bayern Monaco. E siccome si dice che lui preferirebbe rimanere in Germania, quale squadra migliore che sabato scorso si è laureata per l’undicesima volta di fila campione di Germania?

Il futuro di Guerreiro, secondo le informazioni che arrivano appunto dal canale tedesco di Sky Sport, lasciano davvero pochissimo spazio alle interpretazioni. Il giocatore infatti avrebbe saputo dell’interesse dei bavaresi e avrebbe anche avvertito di questo i suoi ex compagni. Lui il suo rapporto con il Borussia Dortmund lo chiuderà il prossimo 30 giugno, senza rinnovo di quel contratto in scadenza.

Calciomercato Roma, la situazione attorno a Guerreiro

I colloqui, i primi, sono positivi si vocifera ancora, quindi sembra una trattativa in discesa per la squadra di Tuchel che ha trionfato solamente per i demeriti del gialloneri che si sono fermati ad un solo passo dal sogno. Insomma, una doppia beffa, visto che Guerreiro potrebbe vestire la maglia degli odiati rivali.

Anche la Roma, come detto, ci ha fatto più di un pensiero sulle prestazioni del giocatore. Non solo per quelle che sono le sue caratteristiche, sicuramente importanti, ma anche appunto per lo status di svincolato che attira molto Pinto, capace in questo periodo a Roma di piazzare diversi colpi in questo modo. L’operazione, però, è in salita. Una salita che ha una pendenza anche importante visto che riuscire a competere con squadre di questo calibro è tutt’altro che semplice. Vedremo quello che succederà ovviamente nelle prossime settimane. Ma il destino sembra segnato.