Calciomercato Roma, sorpasso Milan: accordo in arrivo

Calciomercato Roma, trattative in corso e accordo sempre più vicino. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul rinforzo dalla Premier.

Il pensiero degli almeno novanta minuti di Budapest di domani sera impedisce certamente ai tifosi di pensare con importante veemenza ad un futuro che passerà soprattutto dagli esiti e i responsi della finale di Budapest. Al di là della grandiosa importanza del trofeo in palio, la sfida con il Siviglia sottintende anche la possibilità di approdo in Champions League, con consequenziali introiti economici che sarebbero non poco graditi ad addetti ai lavori quali Monchi o Tiago Pinto.

Ambedue consapevoli di non essere approdati alla massima competizione continentale tramite il campionato, i dirigenti avranno certamente modo di continuare a pensare e riflettere sulle possibili mosse e strade da seguire nel corso dell’imminente calciomercato estivo, attualmente contraddistinto in casa Roma da un fitto numero di intrecci con questioni non ancora del tutto disambiguate.

Tra queste, figura sicuramente quella legata al futuro di Mourinho, onesto quanto enigmatico nel dire di aver parlato di tale questione con i due capitani della Roma ma intelligentemente attento a non far trapelare alcuna notizia su tale fronte a poche ore da un appuntamento storico come quello di domani.

Calciomercato Roma, Loftus-Cheek vicino al Milan: trattative in corso

La delicatezza del momento attuale non ha però paralizzato assolutamente un mercato che sappiamo essere sempre attivo e che sembrerebbe aver regalato già importanti e prime novità da diversi punti di vista, non solo in casa Roma. Se ai piani alti di Trigoria c’è massima concentrazione sul presente, non poche società italiane hanno iniziato a riflettere sul modus operandi da seguire prossimamente.

Su tale fronte, non vanno sottovalutati gli aggiornamenti di Fabrizio Romano, legati alla posizione di un giocatore finito nel mirino anche della Roma e, ora come ora, molto vicino al Milan. Ci riferiamo a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea ormai prossimo al salutare i Blues, alla luce della centralità mai avuta nel progetto londinese post-Sarri e dell’approdo di un mister come Pochettino, che avrebbe già deciso di non volerlo considerare come una pedina imprescindibile.

Come raccontatovi in mattinata, il giocatore rappresenta uno dei due elementi potenzialmente coinvolgibili in duello di mercato tra Roma e Milan. I rossoneri, secondo la suddetta fonte, sarebbero però molto vicini all’accordo, dopo i contatti iniziati nelle ultime settimane e intensificatisi in queste ore. Le parti sono fiduciose sulla buona riuscita della trattativa e in questo momento risultano al lavoro per un’intesa sull’ingaggio, trovata la quale la firma su un contratto a lungo termine dovrebbe avvicinarsi ancora di più.