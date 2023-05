“Ha in mente la Premier League”: effetto domino in Serie A

Un club della Serie A complica i piani di mercato della Roma. All’orizzonte c’è un gioco ad incastri che coinvolge anche Mourinho.

Ancora qualche giorno per preparare gli ultimi impegni in programma. Per i club della Serie A, poi, sarà tempo di pensare alla sessione estiva del mercato ed iniziare a pianificare le prossime mosse. Molti allenatori lasceranno le attuali panchine, obbligando le rispettive dirigenze ad ingaggiare degli opportuni sostituti.

Il futuro di José Mourinho, ad esempio, è tutto da scrivere. Il contratto che lo lega alla Roma scade nel 2024 ma in realtà il divorzio tra le parti può andare in scena già nelle prossime settimane. Il mister originario di Setubal, infatti, non ha gradito i prolungati silenzi dei Friedkin e la mancanza di chiarezza sui piani di sviluppo della società. Lui si trova bene nella città Eterna e resterebbe volentieri, anche percepisce l’amore della tifoseria nei suoi confronti, ma resterà soltanto a patto di avere specifiche garanzie tecniche.

Per lui, intanto, si è fatto avanti il Paris Saint Germain che ha messo sul piatto un ricco contratto quinquennale. L’esonero di Christophe Galtier è imminente (manca soltanto l’annuncio) ed il direttore sportivo Luis Campos ha individuato proprio in Mou l’uomo giusto a cui affidare le redini dello spogliatoio transalpino. Il portoghese ha preso tempo così da concentrarsi soltanto sulla finale di Europa League in programma domani, ma l’addio rimane comunque possibile. Se la Roma si trova in una situazione di stallo, il Napoli ha invece già iniziato a muoversi per ovviare alla partenza di Luciano Spalletti.

Serie A, Luis Enrique verso il no al Napoli

L’allenatore toscano ha spiegato di sentirsi stanco e di aver bisogno di un anno sabbatico per ricaricare le pile. I Campioni d’Italia hanno quindi valutato una serie di nomi, avviando i contatti con l’entourage di Luis Enrique. Il matrimonio con lo spagnolo, però, difficilmente andrà in scena.

A confermarlo è stato il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della Rai. “Abbiamo un 4-3-3 che è il nostro modulo da blindare. Stiamo cercando la persona più adatta per continuare questo ciclo che abbiamo aperto. Luis Enrique un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League”. Le interlocuzioni proseguiranno ma è probabile che, stando così le cose, il Napoli passi oltre e metta nel mirino altri due tecnici: Thiago Motta (non del tutto convinto di proseguire al Bologna) e Vincenzo Italiano, atteso dalla finale di Conference League. Proprio i due nomi a cui la Roma sta pensando in via cautelativa nel caso in cui Mourinho decidesse di accettare il trasferimento in Francia.