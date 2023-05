Il tradimento arriva gratis: Roma KO, ha scelto i rivali storici

Calciomercato Roma, dalla Germania trapelano importanti indiscrezioni in merito al suo futuro: è entrato prepotentemente nel loro mirino.

A caracollare l’attenzione mediatica nel corso delle prossime settimane saranno sopratutto le voci legate a quei calciatori che, con i contratti in scadenza nel 2023, non hanno ancora trovato l’accordo con i rispettivi club per il prolungamento.

Situazioni che non a caso in tempi e in modi diversi sono già stati approfonditi dalla Roma. I giallorossi, ad esempio, hanno effettuato passi in avanti concreti per la definizione delle trattative legate a N’Dicka e Aouar, per definire le quali sarà comunque necessario limare gli ultimi dettagli. L’acquisto di un centrale difensivo ed eventualmente di un regista in grado di dettare i ritmi del gioco rappresenterebbero sicuramente un upgrade importante allo scacchiere tattico. Tuttavia Pinto sarà chiamato a risolvere una volta per tutte anche la questione concernente le corsie esterne. Tema non banale e che potrebbe vivere risvolti importanti nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Roma, inserimento del Bayern per Guerreiro: le ultime dalla Germania

Oltre a valutare eventuali occasioni per la corsia destra, infatti, il GM della Roma sta sondando sotto traccia anche profili appetibili per la fascia sinistra. Si cercherà ovviamente di sfruttare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Come non considerare tale il caso ciò che sta succedendo intorno a Guerreiro, esterno mancino di proprietà del Borussia Dortmund che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i gialloneri. Dopo un tira e molla durato diverse settimane, infatti, il club tedesco ha deciso di mollare la presa, virando con decisione su Bensebaini, con il quale aveva già da tempo trovato un accordo di massima.

Sondato dalla Roma, Guerreiro piace e non poco anche ad altri club italiani. Oltre alla Juventus, infatti, anche l‘Inter in tempi non sospetti aveva avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. A far saltare il banco, però, potrebbe essere l‘improvvisa irruzione del Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da Sky Sport DE, infatti, i bavaresi avrebbero già iniziato dei colloqui con l’entourage del calciatore le scorse settimane, dopo aver intuito margini di manovra importanti.

Dai primi sondaggi, inoltre, il Bayern avrebbe ricevuto feedback positivi. Non è chiaro se i bavaresi effettivamente entreranno nell’ordine di idee di definire l’operazione in tutti i suoi aspetti. Resta il fatto, però, che l‘inserimento dei neo Campioni di Germania potrebbe rappresentare un ostacolo da non sottovalutare per i club italiani. Seguiranno aggiornamenti.