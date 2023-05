Juventus, fischio finale: sentenza UFFICIALE e classifica definitiva

Nella giornata odierna è arrivata la decisione del Tribunale federale sulla Juventus: ecco la sanzione inflitta ai danni dei bianconeri.

Conclusa la corsa per un piazzamento in zona Champions, resta ora da vedere chi riuscirà ad strappare un pass per la prossima edizione dell’Europa League. Al momento si qualificherebbero l’Atalanta quinta ed la Roma sesta ma tutto dipenderà dall’esito dell’ultima giornata di campionato.

La Dea, a quota 61 punti, domenica alle ore 21 ospiterà il Monza mentre i giallorossi (a -1 dagli orobici) accoglieranno lo Spezia. Sia la formazione di Gian Piero Gasperini che quella di José Mourinho sarà chiamata a vincere, per evitare di subire una clamorosa rimonta in extremis ad opera della Juventus. La Vecchia Signora, dopo la nuova penalizzazione legata al caso pluvalenze, è scivolata al settimo posto ma proverà comunque a limitare i danni.

L’obiettivo per i bianconeri è concreto anche perché, nella mattinata odierna, si è concluso in maniera definitiva il processo legato alla cosiddetta “Manovra stipendi”. Il Tribunale federale nazionale, in particolare, ha accettato il patteggiamento che il club aveva già concordato con la Procura Federale infliggendo alla Juve soltanto una sanzione pecuniaria pari a 718 mila euro. La squadra di Massimiliano Allegri, stando così le cose, conserva il suo attuale piazzamento in classifica e nel week-end proverà a sorpassare le rivali.

Juventus, arrivata la sentenza sul caso stipendi

La distanza dalla Roma e dall’Atalanta è minima (rispettivamente di uno e due punti) con la Juve che nella 38esima giornata del campionato farà visita all’Udinese. Tutto, come detto, è ancora possibile in attesa poi della conclusione dell’indagine avviata nelle scorse settimane dalla Uefa, presieduta da Aleksander Ceferin, per fare luce sulle vicende extra-campo che hanno coinvolto la società.

Intanto una cosa è certa: senza la possibilità di disputare la Champions, la Juve saluterà molti degli attuali top player. La lista, ad esempio, comprende Angel Di Maria e Adrien Rabiot entrambi in scadenza di contratto. L’argentino è finito nel mirino del Borussia Dortmund mentre il francese può sbarcare in Premier o al Bayern Monaco. Occhio, inoltre, alla possibile partenza di uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, seguiti da vari club inglesi. In bilico, infine, la posizione di Allegri. La dirigenza, di recente, lo ha ringraziato per essere riuscito a tenere unito lo spogliatoio nonostante le varie difficoltà ma le numerose delusioni vissute nel corso della stagione hanno spinto i vertici bianconeri a sondare il mercato alla ricerca di un adeguato sostituto. La rivoluzione, in casa Juve, è alle porte.