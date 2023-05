Offerta al ribasso, saluta e se ne va: Milan-Roma da brividi

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano ulteriori informazioni sul futuro dell’attaccante da tempo accostato ai giallorossi. La decisione è definitiva.

Priorità al campo, per le voci di mercato ci sarà tempo. Il fischio d’inizio di Siviglia-Roma è sempre più vicino e la tensione comprensibilmente è palpabile. Il popolo giallorosso ha seguito con interesse le varie tappe di avvicinamento al match più importante della stagione, con la consapevolezza di poter riporre la propria fiducia in un organico che sotto la gestione Mou ha dimostrato di essere squadra.

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con gli andalusi, poi, il tecnico lusitano ha lanciato indizi importanti sul suo futuro, svelando di non essere in contatto con nessun altro club. Le chances legate ad una permanenza dello “Special One” sulla panchina della Roma sono sempre più alte e questo chiaramente incanalerà le voci di mercato in una direzione ben precisa. Alla luce delle difficoltà riscontrate dal reparto offensivo in questa stagione, ad esempio, sembra inverosimile che la Roma non decida di rinforzare il proprio attacco con almeno un innesto di qualità. Sotto questo punto di vista il nome di Alvaro Morata è ritornato a prendere quota, in tempi e in modi diversi.

Calciomercato Roma, Morata-Atletico Madrid: così salta il rinnovo

Legato all’Atletico Madrid da un contratto in scadenza il prossimo anno, l’ex attaccante di Juventus e Real non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Fino a poche settimane fa si pensava che il rinnovo con i Colchoneros potesse concretizzarsi in tempi relativamente brevi. Ed invece, stando a quanto riferito da Cadena Cer, le parti sarebbero ancora piuttosto lontane dal trovare la quadra. Il nodo, infatti, è rappresentato non solo dalla durata dell’eventuale contratto ma anche dalle cifre che il club spagnolo sarebbe disposto a mettere sul piatto.

Stando a quanto riferito, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe già formalizzato a Morata un’offerta al ribasso. Scenario che, chiaramente, non alletta più di tanto l’attaccante iberico, ormai deciso a cambiare aria. Chissà che non si possano materializzare nuove chances importanti per Milan e Roma, che in tempi non sospetti avevano avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. L’Atletico Madrid, infatti, pur di non perdere il proprio attaccante a zero, potrebbe essere disposto a lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro richiesti fino a poco tempo fa.