Patteggiamento Juventus, addio Europa: ultima parola Ceferin

Patteggiamento Juventus, addio Europa: oggi si decide sulla manovra stipendi. Ma l’ultima parola in estate spetta comunque alla UEFA con Ceferin che potrebbe prendere dei provvedimenti

Penalizzazione o solo multa? Fuori dall’Europa oppure no? Insomma, la Juventus ha chiesto il patteggiamento e nella giornata di oggi un accordo verrà trovato. L’udienza è stata anticipata rispetto alla data iniziale del 15 giugno dopo che la società bianconera ha chiesto e ottenuto questo cambio di programma.

La parola fine insomma dovrebbe arrivare nella giornata di oggi e quello che dice il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – in caso di via libera di oggi – porterebbe solamente ad una maxi multa, con stop a tutti i processi e ai ricorsi, e con nessuna penalizzazione per la prossima stagione.

Patteggiamento Juventus, ecco quello che potrebbe succedere

Il vantaggio per la società bianconera potrebbe essere appunto questo, sapere che il prossimo anno partirà sullo stesso gradino di tutte le altre squadre senza dover andare incontro a nessun’altra penalizzazione, uscendo così quasi indenne da quella che è la faccenda davvero spinosa, quella della manovra stipendi.

Rimane comunque aperta la possibilità di centrare una qualificazione in Europa per il prossimo anno in questo modo, in attesa sempre di quello che potrebbe essere un passo fatto dalla UEFA. Ma questo permetterebbe alla Juve di stare un anno senza coppe rinunciando praticamente alla Conference League e non rischiare, il prossimo anno magari, di dover dire addio alla Champions. Intanto questo patteggiamento dice una cosa: una mezza ammissione di colpa da parte della società bianconera. Che dopo i dieci punti già inflitti rischiava tantissimo.