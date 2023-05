Roma, Karsdorp e Dybala in gruppo: le ultime in vista del Siviglia

La Roma si è allenata nella mattinata odierna per preparare al meglio la finale di Europa League. Aggiornamenti su Karsdorp e Dybala.

Giornata di vigilia in casa Roma, in attesa della finale di Europa League in programma mercoledì 31 maggio a Budapest alle ore 21. I giallorossi si sono allenati nella mattinata odierna, al fine di preparare al meglio il match contro il Siviglia dell’ex Erik Lamela. Una sfida che non mette in palio soltanto la coppa ma anche il pass valevole per la prossima edizione della Champions.

La sessione si è aperta con un classico riscaldamento senza palla, a cui hanno fatto seguito un torello e una serie di partitelle a campo ridotto. In seguito Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy si sono esercitati nel calciare le punizioni. Alla seduta hanno preso parte numerosi calciatori rimasti ai box nelle ultime settimane a causa di alcuni problemi fisici. È il caso, ad esempio, di Rick Karsdorp.

L’olandese ha ormai superato i postumi dell’operazione chirurgica di artroscopia a cui si era sottoposto a marzo per risolvere la lesione del menisco interno. Le sue condizioni sono migliorate, al punto da consentirgli di lavorare insieme al resto dei compagni. Buone notizie anche da Paulo Dybala, pure lui in gruppo. Come lo utilizzerà José Mourinho non è ancora chiaro e dipenderà dall’esito dei prossimi controlli. Di certo, però, la sua presenza in campo oggi rappresenta di certo una buona notizia per il popolo giallorosso.

Roma, rifinitura in vista del Siviglia: Dybala c’è

L’ultima apparizione dell’argentino all’interno del rettangolo di gioco risale all’11 maggio, giorno in cui si è svolta la semifinale di ritorno di Europa League sul campo del Bayer Leverkusen. Da quel momento in poi l’ex Juventus è sparito dai radar, per colpa di dolore alla caviglia sinistra. Un infortunio che Dybala, adesso, ha ormai quasi del tutto smaltito.

La formazione titolare appare quasi fatta, con il mister originario di Setubal che approfitterà del tempo ancora a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi. Dybala, in ogni caso, ci sarà. Il Siviglia è avvertito: la Roma vuole vincere la seconda finale europea di fila. In ballo, come detto, non c’è soltanto il trofeo ma anche la possibilità di incamerare nuovi fondi con cui potenziare la rosa e convincere Mourinho a rifiutare il PSG e restare sulla panchina giallorossa. Tutto in una notte: in città la tensione è alle stelle.