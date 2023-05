Siviglia-Roma, Dybala titolare: ottimismo crescente, ecco cosa filtra

L’appuntamento che vale una stagione per la Roma, con José Mourinho che contro il Siviglia potrebbe lanciare Dybala dal primo minuto. Le ultimissime.

Dybala o non Dybala. Dilemma o solo pretattica? In questo apparente dissidio amletico si sta consumando la vigilia in casa Roma della sfida più importante dell’anno. Manca sempre meno, ormai, al fischio d’inizio della sfida della Puskas Arena della finalissima di Europa League tra i giallorossi e gli andalusi e, a differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi, Dybala potrebbe partire clamorosamente dall’inizio.

Nella conferenza stampa di presentazione, a chi gli ha chiesto lumi in merito alle condizioni del fuoriclasse argentino, José Mourinho ha risposto con un laconico: “Disponibile per 20-30 minutini.” Segnale evidente che il numero 21 sta bene e sarà della partita. Sì, ma per quanto tempo? Questo è ciò che si chiedono i tifosi giallorossi. L’assenza del suo fuoriclasse ha privato la Roma della sua stella polare offensiva in una fase non banale della propria stagione. La gestione oculata di Mourinho, che ne ha centellinato il ritorno in campo per averlo al top della forma in finale, potrebbe dare i suoi frutti sin nell’immediato.

Siviglia-Roma, Dybala scalpita ed è pronto a prendersi la maglia da titolare

Secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, infatti, una presenza di Dybala dal primo minuto nel corso della gara della Puskas Arena è tutto fuorché un’ipotesi poco inverosimile. Le risposte che si aspettava lo Special One dagli ultimi allenamenti sono arrivate. A questo punto, dunque, la candidatura legata alla titolarità della “Joya” non sembra più un Everest da scalare.

Lo “Special One”, dunque, sarà chiamato ad una scelta importante. Affidarsi alla qualità di Dybala sin dal primo minuto per provare a portare la sfida nei binari più congeniali e poi sostituire l’argentino per varare un approccio più conservativo, oppure lanciare l’ex Juve a gara in corso, a partire dalla prima ora di gioco. La novità rispetto ai giorni scorsi, però, è che vedere Dybala titolare nella finalissima non è più solo un sogno. Vi forniremo i ragguagli del caso nel caso in cui dovessero filtrare ulteriori novità.