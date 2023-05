Siviglia-Roma, infortunio dell’ultim’ora: Mendilibar corre ai ripari

Siviglia-Roma, è stato costretto ad alzare bandiera bianca: finisce KO per un problema fisico, non riuscendo a svolgere la partitella finale.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della finalissima della Puskas Arena tra Siviglia e Roma, che mette il palio la vittoria dell‘Europa League. I giallorossi hanno svolto regolarmente la rifinitura, con José Mourinho che dovrà sciogliere il nodo rappresentato dal possibile impiego di Paulo Dybala dal primo minuto, con le quotazioni della “Joya” in drastica ascesa. Mendilibar, invece, deve fare i conti con un problema dell’ultim’ora.

Il difensore centrale Badé, infatti, si è fermato a causa di un problema fisico. Le sue condizioni sono da valutare ma, a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio, le chances che il transalpino possa farcela per la finale sono irrisorie. Al posto del difensore transalpino, come riferito da Sky, è stato provato Marcao in coppa con Gudelj nell’undici titolare.

Badé out KO prima della partitella della rifinitura. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, il centrale transalpino salterà la finale. Un’assenza di non poco conto per gli andalusi, visto che Marcao – che dovrebbe prendere il posto proprio di Badé al centro della difesa – era fermo ai box da diverse settimane. Il brasiliano, infatti, sarebbe dovuto partire dalla panchina: la notizia legata all’infortunio fisico di Badé, però, ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola.