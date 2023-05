Siviglia-Roma, osservato speciale a Budapest: c’è anche la Juve

Siviglia-Roma, osservato speciale a Budapest tra intrecci di mercato presenti, passati e futuri.

Aumenta certamente sempre di più l’ansia e l’attesa per un appuntamento storico e potenzialmente in grado di impattare con grandissima veemenza sul futuro del club e della squadra tutta, ben consapevole dell’importanza degli almeno novanta minuti di domani. Da questi passeranno certamente valutazioni e responsi sull’operato di José Mourinho in questo suo secondo anno nella Capitale, gettando le basi poi per quello che dovrà essere il lavoro da seguire a partire dalle prossime settimane.

Come sovente evidenziato, Siviglia-Roma sarà per entrambe le squadre, infatti, anche un appuntamento in grado di regalare, oltre che al non poco anelato trofeo europeo, un pass per la prossima Champions League, fin qui non strappato da nessuna delle due squadre tramite la strada del campionato.

L’arrivo alla massima competizione UEFA, lustro e fascino a parte, potrebbe infatti avere ingerenze importanti anche ai fini della prossima campagna acquisti, soprattutto ai piani alti di una Trigoria divenuta da tempo sede di attente e calibrate valutazioni per rinforzare la squadra in modo rispettoso rispetto ai paletti e ai limiti imposti ai Friedkin.

Siviglia-Roma, Montiel osservato speciale: piace anche alla Juventus

Giocare una finale, poi, è ovviamente sempre motivo di orgoglio, come sottolineato causticamente anche dal Capitano Lorenzo Pellegrini nel corso della conferenza stampa odierna, rispondendo a tono alle diverse critiche di atteggiamento fin troppo difensivista, mosse alla Roma e a Mourinho nel corso di questi mesi. Al di là della gloria e delle ripercussioni economiche, Siviglia-Roma sarà per domani però anche motivo di osservazioni speciali.

Ci riferiamo a quanto evidenziato in queste ore da Calciomercato.it, che ha ricordato dei vecchi interessi della Serie A per un giocatore del Siviglia, Gonzalo Montiel. L’esterno di Mendilibar, connazionale di Paulo Dybala e approdato in Liga dopo l’esborso di 11 milioni nelle casse del River, ha stimolato recentemente anche gli interessi del Flamengo.

Sarà certamente tra gli osservati speciali di domani, in occasione di una gara che si appresta ad essere seguita a livello mondiale. Sulle sue tracce si era mossa anche la Roma, oltre che il Bologna, mentre attualmente si registrano dossier aperti nel recente passato in casa Juventus e Torino, oltre che Monaco. Nessun passo concreto e solo tanta attesa, dunque, finalizzata anche al comprendere se il Siviglia possa aprire (contrariamente a quanto fatto fin qui) a soluzioni in prestito. Ci sarà tempo per parlarne, adesso le attenzioni vanno in tutt’altra direzione.