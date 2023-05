Siviglia-Roma, tripla soluzione Mourinho

L’allenatore della Roma si sta preparando in vista della partita di domani sera contro il Siviglia che vale la finale di Europa League

Oggi la Roma partirà da Fiumicino per raggiungere l’Ungheria e più precisamente Budapest, dove giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia. I giallorossi hanno raggiunto l’ultimo atto della coppa della Uefa dopo aver battuto il Bayer Leverkusen in semifinale grazie alla rete dei Bove. Alla BayArena, poi, è stato fondamentale il fortino difensivo che ha permesso a Pellegrini e compagni di non subire gol.

La gara contro gli spagnoli è fondamentale perché decreterà l’andamento della stagione in corso. L’obiettivo Champions è sfumato in campionato e questo passa solo per l’Europa League. Uscire dalla Puskas Arena con un risultato positivo, quindi è fondamentale anche per Mourinho, che sta preparando la squadra in vista della sfida, A Trigoria i giocatori svolgeranno l’allenamento prima della partenza e ci sarà anche Paulo Dybala.

L’argentino ha recuperato dal fastidio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dal campo per circa un mese. In questa finestra di tempo è stato in campo due volte, ma solo per due spezzoni che lo hanno costretto a tare fermo nelle gare successive. Anche nella semifinale di ritorno, infatti, la Joya non è entrata e anzi, si è scaldata a lungo come jolly per il finale.

Siviglia-Roma, Mourinho si prepara a Trigoria

Per l’ultimo atto, però, l’argentino vuole esserci e vuole giocare la partita da protagonista come ha sempre fatto. tutte le volte che è stato chiamato in causa, infatti, Il numero 21 ha dimostrato il suo immenso talento che negli ultimi anni era stato spento dalle tinte bianconere.

Come riporta Leggo, Mourinho sta cercando di individuare la migliore formazione per la gara che ci sarà tra poco più di 24 ore. In una Trigoria totalmente blindata, lo Special One ha provato tre formazioni differenti per cercare di individuare quella migliore. Saranno possibili, quindi, tre soluzioni contro il Siviglia, con alcuni ballottaggi in mezzo al campo che lasciano in dubbio lo Special One. Dalla difesa al centrocampo, fino all’attacco, i dubbi sono diversi e Mou ha cercato di scioglierli creandosi tre alternative.