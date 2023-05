Calciomercato Roma, accelerazione decisiva: 15 milioni dalla Premier League

Calciomercato Roma, accelerazione che potrebbe essere decisiva: 15 milioni dalla Premier League dopo la qualificazione alla Champions. Il colpo è in canna

Un’offerta da 15 milioni di euro che potrebbe essere quella buona. Ovviamente siamo ancora all’inizio del mercato – e nemmeno – quindi da parte del Real Valladolid c’è tutta l’intenzione di temporeggiare, magari per sperare in quello che potrebbe essere un colpo grosso. Magari anche per alzare la posta. In ogni caso, secondo le informazioni riportate da Ekrem Konour, l’Arsenal ha fatto il primo passo per Ivan Fresneda.

Il diciottenne terzino destro, uno degli elementi che maggiormente si sono messi in mostra in Liga in questa stagione, tant’è che già dallo scorso autunno sono iniziate a girare voci su un possibile interessamento della Roma, in Italia, ma anche della Juve sempre nel nostro Paese. In ogni caso le prestazioni sono lievitate nel tempo e allora ecco che anche altre big europee si sono mosse. Si è parlato di un interesse del Borussia Dortmund, che sembrava pure pronto a prenderlo a gennaio. E anche dell’Arsenal, che si è mosso adesso in maniera ufficiale.

Calciomercato Roma, offerta Arsenal per Fresneda

E con 15 milioni di euro, che è la prima offerta, il colpo potrebbe anche andare a segno per Arteta che, con la qualificazione in Champions in cassaforte, ha fatto aprire il portafogli in maniera importante alla proprietà Gunners che ovviamente non baderà a spese per accontentare il proprio tecnico.

Che questo non sia il passo decisivo? Difficile dirlo adesso, visto che la stagione è ancora in corso e la Roma sappiamo benissimo ha ancora una partita da giocare e sappiamo quale e sappiamo pure quanto è vicina. Di certo Pinto ci proverà di sicuro tra poche settimane, a bocce ferme, e quando si saprà inoltre quello che potrebbe essere il futuro di Mourinho. Qualcuno dentro la Roma lo sa già, tipo Pellegrini, e anche lo Special One stesso.