Calciomercato Roma, addio UFFICIALE dopo quattro anni: colpaccio gratis

L’annuncio sui social fuga ogni dubbio: si è congedato ufficialmente dal suo club, al quale ha detto addio dopo quattro anni.

Dal campo al mercato. Sono ore assolutamente frenetiche per la Roma, con i giallorossi che in questi istanti sono di scena alla Puskas Arena di Budapest per la sfida contro il Siviglia valida per la finalissima di Europa League. Intanto, però, i rumours e le indiscrezioni di mercato continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Sotto questo punto di vista Tiago Pinto ha compiuto passi importanti nel corso dei giorni scorsi. Prima piazzando l’affondo probabilmente decisivo per Aouar, poi mettendo la freccia anche per N’Dicka per il quale, però, non è stato ancora trovato l’accordo definitivo. Nelle ultime ore, inoltre, è stato accostato con sempre più insistenza ai capitolini anche il profilo di Youri Tielemans, centrocampista belga in forza al Leicester che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con le “Foxes” in scadenza quest’estate.

Calciomercato Roma, Tielemans dice addio al Leicester: è ufficiale

Proprio il talentuoso centrocampista belga, con un post apparso sul proprio profilo Instagram, ha ufficializzato l’addio con un messaggi dal contenuto inequivocabile: “Grazie”. Tielemans lascia il Leicester dopo quattro anni intensi durante i quali è stato in grado di ricoprire un ruolo sempre più centrale nello scacchiere tattico delle “Foxes”. Punto di riferimento carismatico e qualitativo, dopo un lungo tira e molla Tielemans aveva espresso il suo desiderio di cambiare aria, per tuffarsi in una nuova esperienza.

Da capire, ora, quale sarà la sua prossima destinazione. Accostato in lungo e in largo a diversi club italiani (Roma e Milan su tutti), il belga fa gola anche ad altri club in giro per l’Europa. Soprattutto in Premier League Tielemans ha calamitato l’interesse di diversi club, ora pronti a darsi battaglia pur di mettere le mani su quella che sarebbe un’occasione irripetibile. Staremo a vedere cosa succederà.