Calciomercato Roma, li ha messi tutti in fila: pole position giallonera

Calciomercato Roma, pole position da 40 milioni di euro. Anche il Milan è avvisato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Importanti operazioni di mercato sono certamente previste e attese nella Capitale nel corso della prossima estate quando, a differenza di quanto stia accadendo in questi giorni di ansia e attesa, sarà possibile comprendere quali margini di intervento verranno garantiti a Tiago Pinto e colleghi. Ciò, ovviamente, dipenderà dal responso di domani sera e, più in generale, dalle consequenziali valutazioni a chiosa di una stagione il cui voto finale sembra essere principalmente legato al risultato di Budapest.

Dopo aver perso diversi punti in campionato in una fase di difficile gestione tra impegni europei e di Serie A, la Roma sa bene di poter attingere importanti introiti in caso di vittoria, consciamente però allo stesso tempo rispetto alla difficoltà di una gara che porrà di fronte un avversario accomunato ai giallorossi dalla stessa voglia e necessità di trionfo. Molti scenari di mercato, inoltre, potrebbero intrecciarsi anche con il modus operandi di altri club, italiani e non solo.

Calciomercato Roma, sorpasso dopo la beffa: il Borussia Dortmund fa sul serio per Fresneda

In queste settimane finali di stagione, dal sapore preparatorio per un calciomercato sempre più vicino, si sta assistendo alla nascita di importanti presupposti che potrebbero generare non poche novità, anche in piazze reduci da una grande vittoria come quella di Napoli.

Si è sovente evidenziato in questi mesi come il walzer sulle panchina avrebbe potuto avere un certo peso proprio sul futuro di Mourinho, alla luce dei tanti cambiamenti previsti e che non potranno ignorare un nome così importante e, più in generale, un allenatore la cui posizione non è stata ancora del tutto disambiguata.

A ciò si aggiungano anche i diversi scenari di mercato che hanno fin qui visto i giallorossi coinvolti in discorsi legati anche al mondo Milan. Il nome di Loftus-Cheek o la suggestione di più vecchia data come Kamada sono certamente un esempio. In tale direzione, però, non si sottovalutino nemmeno gli ultimi aggiornamenti provenienti da Matteo Moretto di Relevo. Questi sono riferiti al talentuoso terzino della Valladolid, Ivan Fresneda.

Le prestazioni e la giovane età del laterale lo hanno condotto nel mirino di numerosi top club europei, tra cui anche lo stesso Milan, oltre che una Roma interessatasi insieme a tante altre al suo nome. La suddetta fonte ha però in queste ore evidenziato come, in questo corpo non esile di squadre sulle sue tracce, il Borussia Dortmund sarebbe quella piazzata meglio. Pochi giorni dopo la grande delusione per la beffa in campionato, i gialloneri potrebbero quantomeno consolarsi con un ingaggio a dir poco importante in vista futura. Si ricordi che su Fresneda grava una clausola di 40 milioni di eurio.