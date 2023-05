Dalla finale al futuro di Mourinho, il messaggio di Totti: “Ecco quando si saprà”

Siviglia-Roma, le parole di Francesco Totti ai microfoni di Sky poco prima del fischio d’inizio della finalissima di Budapest.

Il count-down sta ormai per volgere al termine. Tutto pronto alla Puskas Arena per il fischio d’inizio di Siviglia-Roma, appuntamento che mette in palio la vittoria dell’Europa League. Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali e sia Mendilibar che Mourinho hanno ribaltato le carte in tavola, con scelte importanti dell’ultim’ora.

A supporto di Tammy Abraham, ad esempio, agirà Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha smaltito i problemi fisici che si portava dietro da qualche settimana e partirà dal primo minuto nella gara più importante della stagione. A proposito di fuoriclasse, impossibile non porre l’accento sul contenuto dell’intervista rilasciata da Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio della sfida. Sono diversi i temi affrontati dall’ex capitano del giallorosso, a cominciare da quello legato al futuro di José Mourinho.

Siviglia-Roma, le parole di Totti su Mourinho e Pellegrini

Inevitabile, però, una battuta sulle sensazioni di una partita che vedrà da spettatore: “Rispetto a quando ero in campo sarà una situazione diversa: quando giocavo era la stessa cosa, ora forse è più difficile in certi momenti. Differenze rispetto al Feyenoord? Sono due partite diverse ma questa per me sarà più difficile. Il Siviglia è solido, forte, abituato a fare queste partite.“

Totti ha poi risposto anche alle domande sul futuro di José Mourinho e sul ruolo centrale che ricopre Lorenzo Pellegrini nella Roma attuale: “Mourinho? Questa è una partita significativa soprattutto per la Roma. Quello che farà Mourinho si saprà a fine campionato. Un pensiero per Pellegrini? Non ho mai invidiato nessuno, sono solo contento che ci sia un altro romano e che possa alzare questo trofeo.”