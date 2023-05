Futuro Mourinho, l’annuncio di Pinto prima di Siviglia-Roma

Futuro Mourinho, l’annuncio di Tiago Pinto prima di Siviglia-Roma. Ecco le dichiarazioni del gm portoghese che lasciano le porte aperte per lo Special One

Mancano ormai poche ore alla finale di Europa League, e Tiago Pinto, general manager della Roma, ha rilasciato un’intervista all’emittente televisiva Sic Portogallo. Ha toccato tanti temi il dirigente giallorosso. Temi che potranno sicuramente essere approfonditi dopo la finale di questa sera contro il Siviglia, una delle partite più importanti nella recente storia della Roma.

Il primo tema toccato dal portoghese è stato quello di Trigoria, quartier generale giallorosso. “Da quando i Friedkin hanno acquistato il club, abbiamo migliorato molto l’istallazioni del Centro Sportivo di Trigoria. Ad oggi, abbiamo 5 campi di allenamento perfetti per la squadra principale, cosa che non avevamo prima. In Portogallo, siamo abituati a guardare ogni dettaglio, perché deve cercare di fare il meglio possibile nel dettaglio per potere competere con i top club in Europa e certamente ho preso molti spunti dal Benfica”.

Futuro Mourinho, le parole di Pinto

Ma ovviamente, oltre questo, il tema scottante è quello Mourinho. Con il tecnico portoghese che potrebbe anche andare via alla fine di questa stagione. Una stagione che si concluderà domenica sera con la gara contro lo Spezia all’Olimpico. “Lavorare con lui è quello che tutti voi potete immaginare. È una persona molto esigente, che nonostante abbia 60 anni e 26 titoli, è una persona che continua con la stessa ambizione e motivazione di quando aveva 30 anni”.

Ma rimarrà alla Roma, la risposta di Pinto è stata questa: “Insieme facciamo un lavoro profondo, non è un lavoro che deve essere valutato in base al risultato di questa finale – ha sottolineato ancora – e abbiamo ancora molto da fare per questo club. Sappiamo che il calcio ha sempre sorprese e non possiamo garantire mai al cento per cento quello che succederà nel futuro. Da parte mia però – ha concluso Pinto – l’intenzione è di proseguire il lavoro insieme”.