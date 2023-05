Juventus, “Hanno rubato”: Procura FIGC apre un’indagine

La Procura della FIGC ha aperto un’indagine dopo le parole del presidente della Ternana contro Gabriele Gravina. Aperto un fascicolo dopo l’accusa in diretta: “La Juventus ha rubato”

La Procura federale ha aperto un fascicolo sulle frasi pronunciate in diretta da Stefano Bandecchi. Il vulcanico presidente della Ternana, da poco eletto anche sindaco del capoluogo umbro, ha attaccato senza mezzi termini Gabriele Gravina e non solo. Nel mirino del patron della squadra umbra i risvolti del patteggiamento tra la Juventus e la stessa FIGC. Ecco la ricostruzione dei fatti.

I risvolti dell’inchiesta che coinvolge la Juventus non si fermano e parte una nuova indagine dalla Procura della Federcalcio. Nel mirino degli ivestigatori della FIGC ci finisce il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, fresco di elezione a sindaco di Terni. Il primo cittadino del capoluogo umbro, già famoso sul web per i suoi sfoghi in conferenza stampa, ieri era intervenuto sul patteggiamento tra la Juventus e la FIGC sul filone stipendi. Patteggiamento accolto con parole chiare dal numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, che aveva parlato di ‘Ritrovata serenità‘.

Bandecchi contro Gravina e la Juventus in diretta a TV Play: la FIGC apre un’indagine

Non è dello stesso avviso il presidente della Ternana, che ieri pomeriggio aveva alzato la voce in diretta a TV Play su Calciomercato.it. Bandecchi non ha usato mezzi termini sulle parole di Gravina: “Cambi spacciatore” e sulla Juventus: “Hanno rubato”.

Lo sfogo del patron della squadra umbra non è sfuggito alle orecchie della Federcalcio, che ha preso subito posizione. Secondo quanto riferito in questi minuti dall’Ansa, la FIGC ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulle dichiarazioni di Stefano Bandecchi. Il sito del portale di informazione aggiunge che lo stesso Gravina avrebbe intenzione di querelare il patron della Ternana, a tutela della sua immagine e della stessa Federcalcio. Un nuovo scossone giudiziario alle porte nel calcio italiano, scatenato dai risvolti dell’inchiesta che coinvolge la Juventus.