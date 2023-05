Probabili formazioni Siviglia-Roma, le scelte di Mendilibar e Mourinho

Probabili formazioni Siviglia-Roma, ecco le scelte di Mourinho e Mendilibar per la gara più importante dell’anno.

Manca ormai sempre meno alla partita più attesa della stagione giallorossa e destinata ad avere un valore cruciale ai fini di valutazioni sulla corrente stagione e apparecchiamenti futuri in vista del cammino successivo alla tappa ungherese. Dopo la sfida con gli uomini di Mendilibar, i giallorossi affronteranno lo Spezia in casa, in una gara che avrà valore soprattutto per i liguri e che impedirà a Pellegrini e colleghi di poter centrare una Champions League ormai unicamente passante per gli almeno novanta minuti odierni.

Le ripercussioni economiche legate ad un piazzamento in Champions acuiscono, dunque, l’importanza e la crucialità di una gara da tempo ricercata e voluta dagli uomini di Mourinho e parallelamente sognata da una piazza che ha dimostrato di meritare appuntamenti di gala di tale spessore. In tale direzione, si leggano anche i sacrifici dei tanti tifosi, partiti in questi giorni per Budapest in seguito ad una caccia al biglietto meno complicata rispetto a Tirana ma scoraggiata dalle non poche ostilità logistiche che la trasferta ungherese ha sottinteso.

Siviglia-Roma, da Badé a Dybala: ecco le possibili scelte di Mendilibar e Mourinho

Non è bastato questo per fermare il calore e l’amore di una città accorsa al seguito del proprio vessillo, supportato e incoraggiato anche in uno Stadio Olimpico gremito per i maxischermo e rappresentante uno dei tanti teatri che, insieme a divani di casa, pub e ristoranti, diventeranno luogo di rituale sacralità per chi proverà a trascinare la Roma verso un grandissimo obiettivo.

Non sarà certamente semplice, contro una squadra ben organizzate e allenata come il Siviglia di Mendilibar, contraddistinta da una storia che a detta di Mourinho non scende in campo ma che rappresenta comunque un fattore importante per comprendere lo spessore della società andalusa. Andando alle questioni di campo, aumenta certamente l’attesa anche per quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori.

In casa Siviglia, nella serata di ieri, si è registrato un piccolo problema per Badé nell’allenamento di rifinitura in terra ungherese e che potrebbe portare il difensore a non essere della gara. Difficile, poi, assistere alla titolarità di Paulo Dybala, nelle cui gambe ci sarebbe una disponibilità di circa 30 minuti per provare a coadiuvare i propri compagni.

Su Paulo e altri giocatori sono certamente riposti alcuni dubbi legati a ballottaggi o ipotetiche scelte tattico-tecniche. In attesa delle disambiguanti ufficialità, i possibili schieramenti potrebbero essere i seguenti.

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Marcao, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.