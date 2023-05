“Quando andrò via, non potrete dirlo”: Pinto ‘riscrive‘ la storia

Poco prima del fischio d’inizio di Siviglia-Roma, Tiago Pinto ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto riferito dal Gm giallorosso.

Una manciata di minuti e tutta l’attesa metabolizzata nel corso degli ultimi giorni svanirà in un solo istante. La Puskas Arena si è letteralmente colorata di giallorosso: tutto pronto per il fischio d’inizio di Siviglia-Roma, finalissima di Europa League.

Un appuntamento dal peso specifico enorme e di cui ha parlato ovviamente anche il Gm della Roma Tiago Pinto. Intervistato ai microfoni di Sky poco prima dell’inizio della sfida, il dirigente giallorosso ha toccato svariati argomenti, soffermandosi anche sulle condizioni di Dybala e sul suo legame con l’ambiente: “Ciò che vogliamo è dare gioia alle persone, sono loro che fanno la differenza. Dybala? C’è senso di appartenenza col club e con l’allenatore per il rapporto che ha con i calciatori. Per me è un orgoglio, abbiamo parlato in passato degli sforzi di Smalling e Belotti, oggi tocca a Dybala e speriamo che possa darci una gioia.”

Infine una battuta su Totti e un bilancio sulla sua esperienza a Roma: “Parlare di Francesco è speciale: è il giocatore più grande della storia della Roma, è un onore lui oggi sia vicino alla squadra per portare energia positiva. Ha capito la piazza? Il giorno in cui andrò via potrete dire che sono scarso o che ho sbagliato, ma che non abbia capito la piazza non potrete dirlo. Per me è e sarà sempre un orgoglio rappresentare i tifosi e aver fatto parte della storia della Roma.”