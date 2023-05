Siviglia-Roma, in palio un tesoro: crocevia per il mercato

La Roma stasera proverà a vincere l’Europa League: in ballo la coppa e tanti milioni. Mou pronto a scrivere ancora la storia.

L’attesa è quasi giunta al termine. Stasera la Roma proverà a scrivere un’altra pagina della propria storia: alle ore 21, infatti, scatterà la finale di Europa League che vedrà i capitolini affrontare il Siviglia dell’ex Erik Lamela che, nel turno precedente, ha estromesso la Juventus. Un match che José Mourinho vuole vincere, così da regalare un ulteriore gioia al popolo giallorosso.

Ieri la squadra ha svolto la rifinitura, lanciando buoni segnali al mister originario di Setubal. Rick Karsdorp, ad esempio, ha lavoratori insieme ai compagni e punta a giocare: probabile che Mou lo faccia partire inizialmente dalla panchina per poi gettarlo nella mischia a gara in corso. Stesso discorso per Paulo Dybala, guarito dall’infortunio alla caviglia sinistra. L’ex Juventus, essendo rimasto fuori nelle ultime settimane, non ha chiaramente nelle gambe tanti minuti ma è intenzionato a dare il proprio contributo alla causa.

Per il resto, la formazione appare fatta con la Roma che scenderà in campo con il consueto 3-5-2 che dà ampie garanzie sia in fase di recupero palla che in quella relativa alla costruzione della manovra. Battere il Siviglia si preannuncia complicato, ma comunque possibile. Servirà una prestazione monstre, perfetta sotto ogni punto di vista e votata al sacrificio. Vincere o perdere farà tutta la differenza del mondo: l’esito della gara influirà direttamente sui piani di sviluppo futuri del club.

Roma, quanto vale l’Europa League

In palio non c’è soltanto il trofeo, ma anche il pass valevole per la prossima edizione della Champions League. Nelle casse societarie, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, entrerebbero oltre 60 milioni che verrebbero poi utilizzati per finanziare i colpi di mercato in entrata con cui provare a convincere Mourinho a rifiutare la proposta del Paris Saint Germain e restare alla guida dei capitolini.

Diversi gli obiettivi nel mirino, tra cui Alvaro Morata in procinto di lasciare l’Atletico Madrid e Evan Ndicka, che a partire dal primo luglio si libererà a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. Il tutto, poi, senza dimenticare un altro aspetto molto importante. Battere il Siviglia darebbe la possibilità alla Roma di disputare la Supercoppa Europea contro la vincente della finale di Champions che vede coinvolti l’Inter ed il Manchester City. Un’ulteriore occasione, questa, per rimpolpare la bacheca romanista. Gli spagnoli sono avvertiti. La Roma sogna in grande e scenderà in campo per vincere ancora.