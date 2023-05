Siviglia-Roma, lancio di fumogeni in campo: la reazione di Mancini è immediata

Il gesto di Mancini all’indirizzo del settore dello stadio a tinte giallorosse non è affatto passato inosservato. Il difensore della Roma ha invitato a restare calmi.

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco alla Puskas Arena, che vede attualmente la Roma in vantaggio per 0-1 in virtù del sigillo di Paulo Dybala, abile a capitalizzare al massimo il suggerimento in verticale delizioso di Gianluca Mancini.

Proprio il vice capitano della Roma si è reso protagonista di un gesto importante all’indirizzo dei suoi tifosi. Poco dopo il gol della “Joya”, si è assistito al lancio di alcuni fumogeni, prontamente rimossi dal manto erboso. A testimonianza del ruolo sempre più centrale che si è ritagliato, Mancini ha invitato i suoi supporters ad usare la testa, esorcizzando la tensione per evitare di creare problemi.

Già a cavallo del quarto d’ora, in realtà, si era assistito al lancio di qualche fumogeno. Situazione comunque assolutamente sotto controllo: l’euforia della torcida giallorossa è poi esplosa poco dopo. Poco dopo è arrivato il gesto di Mancini: servirà testa, cuore, grinta, determinazione e lucidità non solo in campo ma anche sugli spalti. Si prospetta una seconda frazione di gioco che definire al cardiopalma sarà solo ed esclusivamente un eufemismo in cui saranno i dettagli a fare la differenza.