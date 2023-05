Sorpresa Friedkin a Budapest: la risposta sul futuro di Mourinho

Dan Friedkin intercettato nella notte a Budapest. Il presidente della Roma è stato ripreso con un gruppo di tifosi: ecco la reazione alla domanda sul futuro di Mou

Questa sera la Roma si gioca a Budapest la finale di Europa League. La squadra giallorossa affronta il Siviglia, specialista della competizione, nella cornice della Puskas Arena. Nella capitale ungherese sono già arrivati tantissimi tifosi giallorossi e nella notte un gruppo di questi ha incontro Dan Friedkin. Il presidente della Roma si è intrattenuto per foto e video con i tifosi, non è mancata la domanda sul futuro di José Mourinho in casa giallorossa.

Non è mancata la domanda circa il futuro di Josè Mourinho. Lo stesso tecnico portoghese ieri in conferenza stampa aveva sottolineato di non avere alcun contatto con altri club, ed il presidente giallorosso ha così reagito a chi ha chiesto se lo Special One resterà sulla panchina giallorossa.

A documentare l’episodio ci ha pensato il sito del ‘Corriere dello Sport’, che ha mostrato Dan Friedkin circondato dall’affetto dei tifosi giallorossi a Budapest. Il presidente ha concesso video e foto ai presenti, e non è mancata la domanda sul futuro del condottiero giallorosso in panchina. Sulla questione, il proprietario della Roma ha risposto con un sorriso ai tifosi che gli hanno chiesto se José Mourinho restasse anche il prossimo anno sulla panchina giallorossa.