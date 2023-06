Addio Mourinho, in Brasile danno i numeri: c’è il solito PSG

Addio Mourinho, in Brasile danno i numeri, nel vero senso della parola. Ecco le percentuali di un possibile saluto allo Special One. Di mezzo c’è il Psg

Non ha chiuso le porte ad una permanenza a Roma José Mourinho. Perché, parliamoi chiaro, subito dopo il match di iri sera contro il Siviglia l’attesa era quella di capire se il tecnico portoghese avrebbe dato notizie certe sul propio futuro. Non ne sono arrivate di notizie certe. Anzi, lo Special One, ha detto chiaramente di voler rimanere.

“Ma merito di più, e anche i ragazzi meritano di più” ha aggiunto in conferenza stampa. Un chiaro segnale alla società. Dal mercato Mourinho si aspetta degli innesti importanti, ma senza qualificazione alla prossima Champions League e soprattutto con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, non sarà facile. Intanto, però, dal Brasile, arrivano notizie su quello che potrebbe essere il futuro. E da quelle parti lo vedono decisamente lontano da Trigoria.

Addio Mourinho, dal Brasile sicuri di un saluto alla fine della stagione

Secondo uol.com.br infatti, il portoghese era sicuro al cento per cento di lasciare la Roma qualora avesse vinto l’Europa League. Con il Psg pronto a fargli firmare un contratto importante per portare il club francese il più avanti possibile in Europa. Mentre in questo caso, dopo la sconfitta di ieri, le percentuali sono un poco scese, visto che si parla di un 80% di possibilità che lo stesso possa andarsene in Francia il prossimo anno.

Come detto di notizie certe non ce ne stanno. E domenica c’è l’ultima partita all’Olimpico – con un altro sold out – prima delle vacanze. Mou ha anticipato che lunedì prenderà un aereo per godersi qualche giorno di riposo, sperando anche di aver un incontro con il club prima di quella data. In ogni caso un poco di chiarezza serve a tutti. Non solo dentro al club ma anche ai tifosi, che meritano di capire quello che potrebbe succedere. Dopo le continue dimostrazioni di un amore infinito quest’anno forse è il minimo.