Calciomercato Roma, addio Serie A: accordo e firma fino al 2027

Calciomercato Roma, dalla Germania trapelano importanti novità in merito: la strada è ormai tracciata e ogni ora potrebbe essere quella decisiva per suggellare l’accordo.

In questo frangente le voci di mercato hanno cominciato a caracollare in maniera importante l’attenzione mediatica. Sono soprattutto le indiscrezioni legate al futuro dei calciatori che non hanno ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2023, in realtà, a farla da padrone.

Con una Roma sempre molto attenta ai possibili intrecci low cost, Tiago Pinto ha già mosso passi concreti per la definizione degli affari Aouar e N’Dicka. Se per il franco-algerino la strada è ormai tracciata, però, maggiori dubbi permangono sulla definizione della trattativa che dovrebbe portare il difensore francese classe ’99 all’ombra della Capitale. In realtà nelle scorse settimane, in maniera sia diretta che indiretta, era stato accostato ai giallorossi un altro calciatore che non ha trovato l’accordo per il rinnovo ed è pronto a liberarsi a costo zero. Si tratta di Marco Asensio che, dopo aver rispedito al mittente la proposta messa sul piatto dal Real Madrid, è pronto a volare in Ligue 1.

Calciomercato Roma, Asensio sempre più vicino al Psg

Secondo quanto riportato da Sky.de, infatti, l‘accordo tra l’esterno mancino spagnolo e il Psg sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. I colloqui delle ultime ore hanno portato all’accelerazione decisiva di una trattativa che ormai non è più in discussione. Vanno limati soltanto gli ultimi dettagli prima di definire ufficialmente un affare che porterà Asensio a legarsi alla compagine transalpina con un contratto fino al 2027.

Dopo i sondaggi esplorativi degli ultimi giorni, dunque, il Psg ha messo la freccia ed ha battuto una concorrenza piuttosto folta. Accostato in lungo e in largo a diversi club di Premier League che, però, non hanno affondato il colpo, Asensio faceva gola a diversi club in Serie A. Sia il Milan che la Juventus avevano effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione ma avevano deciso di non affondare il colpo. Anche la Roma si è informata sul futuro del calciatore, ma non lo ha mai inserito nella lista delle sue priorità. L’irruzione del Psg ha poi fatto il resto.