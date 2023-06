Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: destino segnato per Abraham

Calciomercato Roma, in Inghilterra non hanno dubbi ed anticipano il futuro di Tammy Abraham in vista della sessione estiva. Destino segnato per il numero 9 giallorosso

Non è riuscito a lasciare il segno nella finale di Europa League l’attaccante inglese, una gara che è stata una sorta di specchio della stagione per la Roma di Mourinho. I giallorossi si sono arresi ai calci di rigore al Siviglia, anche grazie a tanti episodi arbitrali che hanno lasciato l’amaro in bocca a Pellegrini e compagni. Dall’Inghilterra in queste ore arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Tammy Abraham.

Lo score realizzativo del numero 9 della Roma è stato decisamente diverso alla sua seconda stagione in maglia giallorossa. Nell’anno del debutto il centravanti inglese aveva convinto tutti, realizzando la bellezza di 27 reti in 53 presenze. Quest’anno la casella delle marcature per il numero nove è ferma a quota 9 reti, otto in campionato ed appena una in Europa League. E dall’Inghilterra non sembrano avere alcun dubbio circa il suo destino: l’attaccante è vicino al ritorno in Premier League nelle prossime settimane.

Il Chelsea ha il diritto di attivare una clasuola da circa 80 milioni di euro per riportare l’attaccante a vestire la maglia Blues, ma difficilmente i londinesi decideranno di sborsare una cifra del genere. Ma Tammy Abraham continua ad essere segnalato nei radar della Premier League.

Nei mesi scorsi era avanzata anche la suggestione Manchester United, con Erik ten Hag a caccia di rinforzi offensivi in estate. Mentre la pista più calda lo potrebbe veder tornare a vestire la maglia dell’Aston Villa. Nella stagione 2018-19 il centravanti siglò 27 reti con la maglia dei Villans, che potrebbero accelerare per riportarlo in Inghilterra. Secondo quanto evidenzia il sito del Telegraph, la squadra giallorossa potrebbe cedere il proprio numero nove per la stessa cifra investita per farlo arrivare in Serie A: circa 40 milioni di euro versati nelle casse del Chelsea.