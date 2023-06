Calciomercato Roma, la Juventus fa saltare il banco: offerta stracciata

Calciomercato Roma, il dietrofront della Juventus rischia di cambiare in maniera importante le carte in tavola. Offerta dimezzata: cosa sta succedendo.

Un ruolo importante nel corso delle prossime settimane sarà ricoperto dalle voci riguardanti quei calciatori che, con il contratto in scadenza nel 2023, non hanno ancora trovato l’accordo per il prolungamento.

Ne sa qualcosa una Roma che, dopo aver messo la freccia per Aouar, ha mosso passi concreti anche per N’Dicka. Per la definizione delle due trattative, però, saranno importanti i prossimi giorni. Oltre al reparto di centrocampo e alla batteria di centrali, però, i giallorossi vogliono ritagliarsi spazi di manovra anche sulle corsie esterne. I discorsi riguardanti la fascia destra, ad esempio, potrebbero portare a sviluppi importanti. Con Karsdorp fermo ai box ma con il futuro ancora tutto da scrivere, è chiaro come il solo Celik e all’occorrenza Zalewski non possono fare il bello e il cattivo tempo.

Calciomercato Roma, passi avanti Cuadrado-Juve per il rinnovo

Questo è il motivo per il quale, in tempi e in modi diversi, alla Roma sia stato accostato con una certa insistenza anche il profilo di Juan Cuadrado. Il terzino destro della Juventus ha il contratto in scadenza nel 2023 e per adesso non ha ancora raggiunto l’intesa con il club bianconero. A differenza di quanto lasciato trapelare nelle scorse settimane, però, l’accordo potrebbe non tardare ad arrivare.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha espresso il suo punto di vista a riguardo. Secondo Momblano, infatti, non sarebbe da escludere una proposta di rinnovo annuale a 2 milioni di euro per “El Panita“. Proposta di ingaggio sicuramente inferiore rispetto alle cifre percepite fino a questo momento dal colombiano, che all’epoca dell’ultimo prolungamento ha sottoscritto un accordo da circa 4 milioni di euro annui. Situazione dunque da monitorare con attenzione e che potrebbe vivere un’accelerata decisiva in tempi relativamente brevi.