Mourinho a carte scoperte sul futuro: “L’ho detto alla società”

Le parole di José Mourinho ai microfoni di Sky nel post partita della sfida con il Siviglia. Ecco quanto dichiarato dal tecnico lusitano al triplice fischio.

La lotteria dei rigori non ha premiato la Roma, che dopo una battaglia durissima durata oltre 145 minuti complessivi esce sconfitta dal confronto con il Siviglia, che dunque alza al cielo nuovamente il trofeo dell’Europa League. A lungo, però, gli uomini di Mourinho hanno tenuto testa e fatto di più degli andalusi, premiati da una maggiore freschezza atletica nel finale e da qualche scelta arbitrale discutibile. Nel post partita José Mourinho ha toccato diversi temi nel corso della sua intervista ai microfoni di Sky:

Lo sport è questo: non si può dire nulla squadra – “Questo è ciò che ho detto alla squadra, siamo morti di stanchezza fisica e mentale: è un risultato ingiusti con episodi di cui ci sarebbe da parlare. Siamo stanchi morti ma allo stesso tempo orgoglioso: una partita si può perdere ma mai la dignità e la professionalità. I ragazzi hanno dato tutti. Ho vinto cinque finali europee e ho perso questa, ma torno a casa orgoglioso.

LE LACRIME DI DYBALA – “Siamo attaccati alla maglia: prendiamo le cose con serietà, dando sempre tutto: è un risultato ingiusto con episodi di cui ci sarebbe da parlare. Siamo tutti tristissimi: torniamo a casa morti di stanchezza. La partita è stata maschia: l’arbitro sembrava spagnolo, ma abbiamo dato tutto. Lamela doveva prendere il rosso, poi è uno dei rigoristi.

FUTURO – Vado in vacanza lunedì, poi se fino a lunedì abbiamo tempo di parlare…altrimenti vado in vacanza e dopo si vedrà. Io devo lottare per loro e non dirti obiettivamente che rimango. Ho detto alla società che la prima a sapere di un eventuale contatto con il club sarà lei: a dicembre ci ho parlato quando c’era la nazionale portoghese. Dopo non ho più parlato perché non ci sono contatti. Ho un anno di contratto con la Roma e la situazione è questa.”