Roma, Dybala cuore giallorosso: il messaggio ai tifosi infiamma i social

L’attaccante della Roma ha scritto i suoi pensieri per tutti i sostenitori giallorossi che lo hanno sempre seguito lui e la squadra

Il giorno dopo una partita è sempre quello delle riflessioni, al di là del risultato. Se si perde, poi, l’analisi della gara si fa più complessa, andando a confutare qualsiasi azione e scelta. Se la partita in questione è la finale di Europa League persa per i tanti errori arbitrali che hanno portato il Siviglia a vincere ai rigori contro la Roma, allora le discussioni si trasformano in veri e propri dibattiti.

Si parlerà a lungo di una partita che sarebbe dovuta finire con un risultato diverso da quello di ieri sera. I giallorossi, infatti, hanno dimostrato di poter vincere la coppa e portare casa un successo molto importante. La gara era cominciata nel migliore dei modi con la rete di Paulo Dybala, che ha dimostrato di essere sempre la luce della rosa romanista. Il talento argentino, infatti, ha segnato la rete del successo iniziale nel primo tempo.

La rete è stata molto simile a quella della finale di Conference League dello scorso anno. Mancini, infatti, ha preso palla a centrocampo e ha mandato Dybala in profondità con un lancio, a Tirana era un filtrante alto per Zaniolo. Il numero 21, poi a tu per tu con Bounou ha siglato la rete del momentaneo 1-0.

Roma, il messaggio di Dybala: “Sono fiero di noi e di voi”

Le lacrime di Dybala hanno fatto il giro del web, con tutti i tifosi giallorossi commossi per il dispiacere dell’attaccante argentino, che era arrivato a un passo dall’alzare il su primo trofeo europeo. Solo gli episodi decisi da Taylor hanno negato alla Joya la realizzazione del sogno.

Nel giorno dopo la partita, Paulo ha voluto dedicare del tempo ai tifosi della Roma scrivendo per loro un messaggio, poi condiviso sui profili social ufficiali. “Fiero di Noi e di Voi“. Così esordisce la Joya che ha continuato: “Tutti i tifosi che ci hanno seguito fino a Budapest e chi ci ha supportato da casa e dall’Olimpico, a prescidnete dall’esito, abbiamo dato il massimo! Giocare per questa squadra non è solo uno sport o un lavoro, ma un onore. Abbiamo gioito inieme durante questo percorso ed anche pianto, lacrime di sofferenza che dimostrano il valore che abbiamo dato per questa gente. Forza Roma Sempre“.