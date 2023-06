Siviglia-Roma, Mourinho scatenato contro Taylor: “Sei una disgrazia” – Video

Siviglia-Roma, Mourinho scatenato contro Taylor alla fine del match: il portoghese non le manda a dire al direttore di gara: “Sei una disgrazia”

Il dopo partita è stato acceso dentro la Puskas Arena di Budapest. Con un Mourinho nero, ed ha ragione, nei confronti della direzione di gara di Taylor. C’era anche Rosetti nei paraggi, designatore arbitrale UEFA, che come si vede da alcuni video che circolano sui social ha cercato di calmare lo Special One. Che però poi è partito alla carica nei confronti dell’inglese.

“Sei una fot… sciagura. Sei una disgrazia (What a disgrace, ndr)” ha detto Mourinho, non sinceramente in un tono che possiamo definire tenero, al direttore di gara, aggiungendo altre parole. “Anche Rosetti è stato capace di dire che non era, mentre tu sei stato capace” ha continuato ancora il portoghese, e probabilmente in questo caso si riferiva al rigore prima concesso e poi tolto per il contatto tra Ibanez e Ocampos dopo revisione al Var.

Siviglia-Roma, l’attacco di Mourinho a Taylor

Una direzione arbitrale come detto che non è piaciuta a nessuno con episodi controversi che potevano raccontare, questa mattina, un finale diverso. Non tanto il rigore per il fallo di mano di Fernando, ma soprattutto quel secondo giallo non dato a Rakitic che avrebbe chiuso anticipatamente il match. Non vogliano nemmeno commentare il giallo, generoso, a Lamela, che poi comunque meritava un secondo per l’entrata su Ibanez. Ma la nostra idea è che l’errore clamoroso sia proprio sul centrocampista e capitano del Siviglia che poi si è presentato dal dischetto.

Un Mourinho, comunque, come potrete vedere dal video sotto, inviperito con Taylor. Con Rosetti che prima lo abbraccia per salutarlo e che poi si allontana nel momento in cui il portoghese inizia ad attaccare l’operato dell’arbitro. E ha ragione.