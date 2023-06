Tradimento Mendes: Mourinho proposto in serie A

Jorge Mendes tradisce la Roma, l’agente portoghese avrebbe proposto José Mourinho ad una rivale in Serie A. Ecco lo scenario che fa tremare i tifosi giallorossi

Difficilmente i tifosi della Roma dimenticheranno l’immagine dopo il triplice fischio di Budapest. Conclusa la lotteria dei calci di rigore, che ha sorriso beffardamente al Siviglia, il tecnico portoghese ha radunato tutti i suoi calciatori al centro del campo. I giallorossi sono stati accompagnati dagli applausi e dai cori dei tifosi accorsi in Ungheria. Ma il futuro del tecnico della Roma appare ancora un rebus da decifrare.

Il sogno Europa League si è infranto ai calci di rigore per la Roma di José Mourinho. Una gara sfortunata, decisa anche da incomprensibili scelte del direttore di gara. A Budapest vince il Siviglia grazie ai tiri dagli undici metri, dopo oltre 120 minuti di battaglia che ben riassumono la stagione giallorossa. Nella conferenza stampa di fine gara il tecnico portoghese ha sottolineato di non avere intenzione di mollare la Roma, con cui ha ancora un contratto fino all’estate del 2024. Non sembra questa l’idea di Jorge Mendes, che lo avrebbe proposto ad una rivale in Serie A.

Calciomercato Roma, Mendes propone Mourinho al Napoli: intreccio portoghese

Jorge Mendes avrebbe proposto José Mourinho al Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra partenopea ha dominato il campionato in Serie A e nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’addio all’ex Roma, Luciano Spalletti. Il procuratore portoghese starebbe lavorando a stretto contatto col patron del Napoli per l’erede del tecnico toscano.

Secondo quanto evidenzia il quotidiano ‘Le Cronache di Napoli’, Jorge Mendes avrebbe proposto il profilo di José Mourinho al Napoli. De Laurentiis avrebbe come primo nome sulla lista un altro tecnico portoghese, Sergio Conceicao, assistito dal procuratore connazionale. L’ex centrocampista però è sotto contratto fino al 2025, oltre ad avere una clausola rescissoria da 18 milioni in caso di addio anticipato con il Porto. Ecco perché secondo il giornale campano Jorge Mendes avrebbe avanzato la candidatura dello Special One alla panchina del Napoli, un tradimento che avrebbe del clamoroso in Serie A.