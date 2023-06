Aggressione dopo il gol e partita sospesa: giocatore in ospedale

Aggressione dopo l’esultanza e giocatore trasportato in ospedale. La partita è stata sospesa, ecco cosa sta succedendo.

La stagione ormai prossima alla conclusione è stata fin qui contraddistinta da una serie di eventi di notevole importanza, non unicamente legati alle questioni di campo. Lo abbiamo visto in Serie A, laddove si è assistito ad un percorso contraddistinto da tanta attesa e impazienza circa i responsi sul processo Juventus che non poca ingerenza ha avuto sul cammino dei bianconeri e, più in generale, delle tante competitors della Vecchia Signora, fino a qualche settimana fa incerte di quello che sarebbe stato il responso sul club piemontese.

A ciò si aggiungano poi i diversi momenti di tensione e rischio che hanno tristemente contraddistinto anche il nostro Paese calcistico, come emerso anche dal resoconto e le triste immagini giunte nella serata di ieri da Brescia, in occasione di una sfida salvezza conclusasi con invasione di campo e sospensione della gara. Quanto accaduto in Lombardia è però solamente uno dei tristi e spiacevoli esempi ben lungi dai valori che qualsiasi sport dovrebbe sottintendere e insegnare.

Aggressione in Ligue 2 dopo il gol: partita sospesa e giocatore trasportato in ospedale

A tal proposito, non sfuggano gli aggiornamenti e le notizie giunte nel corso di questi minuti e legate alla sfida tra Bordeaux e Rodez, contraddistinta da uno spiacevole episodio, assolutamente ingiustificabile ma in grado di restituire la tensione di uno scontro da dentro e fuori per entrambe le squadre coinvolte.

Nella trentottesima giornata di Ligue 2, i padroni del campo si stavano infatti giocando la promozione nella massima serie francese, contro un avversario che, dal proprio canto, sono in piena corsa per una permanenza in cadetteria. Un obiettivo infiammato dal gol di un giocatore del Rodez, Lucas Buades, andato a segno al 22esimo minuto. Il centrocampista francese si è distinto per un’esultanza forse provocatoria, che lo ha visto fermarsi sulla linea di fondo e rivolgersi ai tifosi avversari.

Ciò non giustifica comunque la reazione di un uomo, presente a bordo campo e avvicinatosi a Buades, spintonato con forza e rimasto a terra per tre minuti. Resta da accertare se l’aggressore sia un tifoso o un corpo del personale: l’unica certezza è l’intervento immediato della sicurezza che lo ha trascinato via, mentre il calciatore è stato trasportato prontamente in ospedale per ulteriori controlli.