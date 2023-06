Calciomercato Roma, addio Abraham: 30 milioni dalla Premier

Calciomercato Roma, addio Abraham: ritorno in patria e prezzo fissato. Bianconeri decisivi.

L’intelligenza e la bravura del mondo Roma tutto dovranno consistere nel restare concentrati in questi ultimi giorni della stagione, al fine di affrontare nel migliore dei modi una gara con lo Spezia che potrebbe avere per alcuni il sapore di commiato ma che rappresenterà un crocevia importante per strappare un pass per la prossima edizione dell’Europa League.

Non sarà certamente compito di immediata esecuzione battere lo Spezia, alla luce delle possibili scorie che la finale di mercoledì ha lasciato nonché della necessità di Nzola e compagni di trovare i tre punti ai fini di centrare una salvezza ad oggi ancora incerta.

Dopo domenica, poi, sarà certamente tempo di valutazioni e ponderazioni ai piani alti di Trigoria, laddove bisognerà capire il da farsi sotto molteplici aspetti. Prima che il calciomercato entri nel vivo, però, la questione prioritaria sarà rappresentata dalla disambiguazione del futuro di Mourinho, espressosi abbastanza chiaramente nei minuti successivi allo scacco di Budapest, chiedendo alla proprietà le giuste condizioni e tutele per continuare a far bene con una squadra e in una città entrategli ormai nel cuore.

Calciomercato Roma, addio Abraham: l’Everton ha deciso

Indipendentemente dalla scelta su Mourinho (dalla quale sarà però possibile comprendere le intenzioni e i margini di intervento del club nei prossimi mesi), diverse novità abbracceranno il mondo giallorosso nelle prossime settimane, destinate ad essere caratterizzate da una serie di decisioni legate ad entrate ed uscite, nella piena osservazione di quel Fair Play Finanziario che non poca ingerenza ha avuto in questi anni nel limitare investimenti degni di un nome come quello di José.

Attenti bilanci andranno condotti anche su Tammy Abraham, reduce da una stagione che lo ha visto fin qui andare a segno solo nove volte , più in generale, distinguersi per prestazioni mai del tutto convincenti, indipendentemente dalla propria prolificità offensiva. Credere che l’ex Chelsea possa lasciare la Capitale è tutt’altro che utopia, ma risulterà fondamentale comprendere le condizioni di un addio che impedirà con ogni probabilità ai giallorossi di incassare la cifra di recompra garantita al Chelsea dopo il suo ingaggio.

I Blues non sembrano intenzionati a puntare nuovamente sull’attaccante plasmato e cresciuto a Stamford Bridge ma ciò non cancella la possibilità di vedere Abraham nuovamente in Premier League. In particolar modo, il The Sun ha in queste ore riferito di un interesse dell’Everton. Anche se alle prese con la gestione della questione FFP, le Toffess ‘vantano’ attualmente l’importante incasso di 45 milioni di sterline, legato alla cessione di Anthony Gordon al Newcastle nel mese di gennaio.

Ciò giustificherebbe un investimento importante per Abraham, finito nel loro mirino e per il quale, stando sempre alla nobile fonte inglese, sarebbero intenzionati a spendere una cifra di circa 31 milioni di euro, pari a 27 milioni di sterline.