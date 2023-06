Calciomercato Roma, il “sogno” diventa realtà: irrompono le Aquile

Calciomercato Roma, dal Portogallo riferiscono la possibilità di un affondo nel corso dei prossimi giorni: lo scenario cambia di nuovo.

Sebbene la stagione sul campo non sia ancor terminata, la Roma già da tempo sta programmando le prossime mosse sul mercato. Si prospetta una campagna estiva di negoziazioni nella quale i giallorossi cercheranno di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

Sono diversi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Tiago Pinto, che anche sulla base delle eventuali cessioni che riuscirà a concretizzare orienterà la direzione dei propri affari in una direzione piuttosto che in un’altra. Tra le zone del campo finite sotto la lente di ingrandimento del GM giallorosso impossibile non menzionare il centrocampo. Il primo nome sulla lista dei desideri della Roma è Aouar, per il quale già da tempi sono stati effettuati passi importanti. L’affare con il franco-algerino è ormai entrato nella sua fase più calda, al punto che andranno limati soltanto gli ultimi dettagli per perfezionare definitivamente la trattativa.

Calciomercato Roma, Kokcu nel mirino del Benfica: lo scenario

Al di là degli sviluppi sul fronte Aouar, però, la Roma continua a battere anche altre piste. Tra i profili che figurano sempre nel dossier degli uomini mercato capitolini un occhio di riguardo merita Orkun Kokçu, centrocampista offensivo in forza al Feyenoord. Da tempo nel mirino della Roma, il ventiduenne turco ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto.

Tra questi merita particolare attenzione il Benfica. Secondo quanto rivelato da “A Bola”, infatti, quello del tuttocampista turco è un profilo che piace e non poco a Roger Schmidt. Il tecnico del Benfica ha individuato in Kocku il rinforzo ideale con il quale puntellare la propria trequarti. Si tratta comunque di un sogno piuttosto costoso, visto che il Feyenoord non ha intenzione di cedere il proprio gioiello a cifre inferiori a 30 milioni. Ricordiamo che Kocku è legato al club di Rotterdam da un contratto in scadenza nel 2025 e in questa stagione ha messo a referto in totale 12 reti complessive, impreziosite da 5 assist.