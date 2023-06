Calciomercato Roma, Mourinho incontra Friedkin : quattro rinforzi

Calciomercato Roma, c’è tanta attesa per l’incontro tra Mourinho e i Friedkin. Il tecnico portoghese si aspetta quattro rinforzi dalla sessione estiva: ecco i dettagli

La Roma di José Mourinho è attesa dall’ultimo impegno stagionale, prima della lunga pausa estiva. I giallorossi torneranno in campo allo stadio Olimpico, per affrontare lo Spezia nell’ultimo turno di Serie A. La delusione della finale di Europa League persa ai rigori è ancora fresca, l’impresa europea è stata soltanto sfiorata dallo Special One quest’anno. Il portoghese è in attesa dell’incontro con la proprietà statunitense, anche per pianificare il calciomercato estivo imminente.

José Mourinho dopo la sconfitta ai rigori contro il Siviglia ha radunato i suoi giocatori per un discorso in mezzo al campo. “Io resto qua, resto con voi” sono state le parole scelte dal portoghese per motivare una squadra che ha sfiorato l’impresa in quel di Budapest, arrendendosi solo alla lotteria dei calci di rigore. L’ennesima gara segnata dalla sfortuna e da scelte arbitrali che hanno remato contro la squadra giallorossa, al termine della finale il tecnico è intervenuto in conferenza stampa lanciando nuovi segnali alla famiglia Friedkin: “Resto ma merito di più“.

Calciomercato Roma, Mou in attesa dei Friedkin: poker di rinforzi in estate

Se paradossalmente la sconfitta ai rigori allontana l’addio dello Special One nei prossimi mesi è evidente quanto sia importante l’incontro tra tecnico e dirigenza per pianificare il terzo anno a guida José Mourinho. L’allenatore della Roma, che domenica sarà assente in panchina causa squalifica, ha sottolineato come ci sia tempo fino a lunedì per incontrarsi, poi partirà per le vacanze.

E, secondo quanto scrive il sito de “Il Messagero”, le posizioni tra l’allenatore e la presidenza sono decisamente distanti in questo periodo. Il quotidiano parla di ‘confronto al gelo‘, indicando come le strade tra Mourinho e la Roma possano separarsi nonostante le ultime dichiarazioni dello Special One. Il portoghese vuole avere certezze in ottica calciomercato e avrebbe in mente quattro rinforzi necessari per la Roma del futuro: un centrale mancino, un esterno, un regista e un nuovo attaccante. Inoltre Mou vuole una figura societaria che lo affianchi nelle lotte ai torti arbitrali, cresce l’attesa per l’incontro con la proprietà statunitense.